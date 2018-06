Vitamine-infuus Sean Dhondt "compleet overbodig en zelfs gevaarlijk" Redactie

19 juni 2018

12u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Na een drukke week boost ik mijn energielevel", schrijft Sean Dhondt (34) bij een Instagramfoto waarop hij breedlachend poseert met een infuus in z’n arm. Sean maakt zo reclame voor de volgens hem supergezonde IV-therapie. Nutritioniste Elisabeth De Waele, bekend van ‘Topdokters’, is echter sceptisch: "Dit kan je lichaam vergiftigen."

De foto vanop een ziekenhuisbed die Sean recent op zijn sociale media postte, zorgde voor onrust bij z’n fans. Zij vroegen zich af of er iets ergs was gebeur, maar dat bleek gelukkig niet het geval. Sean volgde simpelweg IV-therapie, oftewel intraveneuze therapie. Een trend die komt overgewaaid uit Amerika, Engeland en zelfs Nederland. Bij IV-therapie worden mineralen, vitaminen en antioxidanten via een infuus in het lichaam gebracht. Resultaat? Een energieboost. En die kan Sean alleszins wel gebruiken, want zijn zomer is meer dan behoorlijk gevuld. Met An Lemmens schuimt hij de komende maanden alle festivals af voor ‘At The Festivals’ op Q2. En deze week starten de opnamen van ‘The Voice’, waarvan Sean en An het vaste presentatieduo zijn.

"Geen mirakelmiddel"

Sean Dhondt aan het vitamine-infuus. Frederik Braet, de zaakvoerder van Lightfalls Clinic in Melle waar Sean zijn kuur onderging, is opgetogen over de aandacht die zijn post voortbrengt. "Die foto heeft zijn effect niet gemist." Maar heeft de behandeling ook het gewenste ­effect? "Het is zeker geen mirakelmiddel", zegt Frederik eerlijk. "Het is een complementaire therapie die past in een evenwichtige levensstijl. Onze cliënten zeggen dat ze na zo’n kuur beter slapen en zich beter kunnen focussen. Logisch, want het infuus bevat wateroplosbare vitamines, mineralen en antioxidanten. Die worden rechtstreeks in de bloedbaan gebracht, het lichaam neemt op wat het nodig heeft, en zo worden alle tekorten ineens aangevuld."

Complicaties

Klinisch nutritioniste Elisabeth De Waele, bekend van de VIER-reeks ‘Topdokters’, reageert bezorgd op het fenomeen. "Mensen zijn altijd geneigd om met een pil of infuus de gevolgen van hun slechte gedrag te corrigeren", zucht de arts. "Maar de énige oplossing is dat slechte gedrag gewoon te vermijden. ’t Heeft geen zin om de gevolgen te behandelen, je moet de oorzaak aanpakken. Beter voorkomen dan genezen geldt dus ook in dit geval."

Wie zo’n infuus laat steken, brengt vocht en mineralen in het lichaam. Natuurlijk heeft dat een effect. Zeker omdat er ook een psychologische factor meespeelt: mensen voelen zich beter als ze iemand in een witte doktersjas zien, omdat ze denken dat ze een medische behandeling hebben ondergaan.

Een placebo-effect dus. Heeft de behandeling dan wel nut?

(kordaat) Nee, ze is totáál ­overbodig. Je hebt geen behandeling nodig als je niet ziek bent. Zo zoek je onnodige ­risico’s op. Alleen al het plaatsen van een infuus is een medische handeling die complicaties kan veroorzaken.

Is het toedienen van extra vitamines gevaarlijk?

Dat hangt af van de soort vitamines. Wateroplosbare vitamines vormen niet meteen een bedreiging. Als het lichaam er voldaan van is, plas je het overschot gewoon uit. Vetoplosbare vitamines daarentegen worden door het lichaam opgestapeld in de vetcellen, wat gevaarlijk kan zijn.

Wat kan er allemaal mislopen?

Overdaad schaadt, ook als het om vitamines gaat. Door een overschot aan vitamine A kunnen je huid en ogen oranje kleuren. Een vergiftiging is ook niet uitgesloten. Vitamine E beïnvloedt dan weer de bloedstolling, en van een overdosis vitamine D krijg je diarree, en het veroorzaakt gewichtsverlies. Je dénkt dat je iets goeds doet voor je lichaam, terwijl het net negatieve gevolgen heeft. ­Vergelijk het met een crashdieet, waarbij je met de beste bedoelingen je lichaam schade berokkent.

Sean heeft veel jonge volgers. Maakt het jou ongerust dat zij z’n voorbeeld zullen willen volgen?

Die kans bestaat natuurlijk. Zelf kreeg hij het infuus gelukkig in optimale omstandigheden toegediend, zodat er weinig risico was. Maar stel je voor dat zijn volgers de therapie in een niet-steriele omgeving ondergaan... Dan wordt het wél gevaarlijk.

Complimentjes

Mediafiguur Griet Vanhees (39) ontdekte IV-therapie ook al, tijdens een trip naar Miami. Net als Sean Dhondt is zij nu vaste klant bij Lightfalls Clinic.

"In Amerika is zo’n vitaminebaxter heel normaal", vertelt Griet. "Mijn leven is zo druk... Ik kan niet altijd rusten of op mijn voeding letten. Vitamines aanvullen helpt als je tekorten hebt."

Volgens dokter De Waele bestrijd je beter de oorzaak dan de symptomen.

Tja... Ik probeer wel zoveel mogelijk te ­rusten, maar in de praktijk is dat meestal geen optie. Zo’n infuus is dan een oplossing, want het effect merk je meteen. En na afloop krijg ik opvallend meer complimenten. Ik slaap beter, voel me uitgerust en heb meer energie. Extra vitamines zijn altijd welkom, toch? ’t Kan zeker geen kwaad, want wat overbodig is, plas je weer uit.

Vind je het oké dat Sean IV- therapie aanprijst? Wat als zijn jonge volgers het ook willen proberen?

Voor minderjarigen is zo’n infuus toch vrij duur (199 euro per sessie, nvdr). Ik betwijfel dat ze er voor de lol mee gaan experimenteren. Maar op zich heb ik er geen probleem mee. Mijn kinderen zouden er ook één mogen hebben als ze vitaminetekort hebben. Er is echt niks mis mee, hoor.