Viroloog Steven Van Gucht treedt aan in ‘De Slimste Mens’: “Toch wat getwijfeld toen ze het vroegen”

ShowbizzSteven Van Gucht (45) zagen we het afgelopen jaar met stip en regelmaat op tv, maar niet echt in een fijne context. Vanavond is hij echter de nieuwkomer in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. “Blij dat ik eens niet de ‘zagepee’ moet zijn”, klinkt het verheugd. De viroloog vertelt waarom hij geplooid is voor Van Looy, wat zijn sterktes en zwaktes zijn en hoe hij zijn kansen inschat. En of buurvrouw Conny nog steeds zijn strijk doet. “Zonder haar had ik het wellicht niet gered in die eerste lockdown.”