Virginie Claes speelt voor matchmaker op Winterland: “Ik wil mensen uit hun isolement halen” KD

10 december 2018

10u00 0 Showbizz Winterland, de grootste outdoor winterhappening van Vlaanderen, doet beroep op de Cupido-kunsten van Virginie Claes. Op woensdag 12 december organiseert de Miss België 2006 een Winterland-date.

“Het valt mij op dat mensen tegenwoordig sterker verbonden zijn met hun smartphone dan met elkaar. Swipen is makkelijker dan effectief nieuwe mensen leren kennen”, vertelt Virginie. “In eerste instantie is het dan ook de bedoeling van de Winterland-date om mensen uit hun isolement halen. Als er uit die babbels nieuwe vriendschappen ontstaan, dan is mijn missie geslaagd. En wie weet is het voor sommigen inderdaad het begin van een nieuw leven samen.”

De Winterland-date vindt plaats in De Spiegeltent, op woensdag 12 december tussen 14.00 en 17.00 uur. Inschrijven kost 5 euro en kan via www.winterland.be, en de respons is groot, zo blijkt. “We zijn nu al overdonderd door de massale inschrijvingen van mannen en vrouwen die zoeken naar tof gezelschap”, klinkt het bij de organisatie.