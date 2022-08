Viola Davis gecast als slechterik in ‘Hunger Games’-prequel

FilmDe Amerikaanse actrice Viola Davis (57) heeft een hoofdrol beet in de prequel van ‘The Hunger Games’. Ze kruipt in de huid van slechterik Dr. Volumnia Gaul, de hoofdspelmaker van de tiende editie van de jaarlijkse ‘Hunger Games’.

Aan ‘The Hollywood Reporter’ vertelde Nathan Kahane, de voorzitter van filmbedrijf Lionsgate, het volgende: “De ‘Hunger Games’-films zijn altijd geprezen vanwege hun uitzonderlijke cast en we zijn dan ook verheugd deze traditie verder te zetten met Viola Davis als Volumnia Gaul.” Ook producent Nina Jacobson reageerde enthousiast. “Vanaf het begin was Viola onze droom, vanwege de gelaagde intelligentie én emotie die ze in elke rol weet te brengen.” Regisseur van dienst, Francis Lawrence, omschreef Viola’s personage als volgt: “Dr. Gaul is even wreed als creatief én even angstaanjagend als formidabel”.

De cast krijgt dankzij de toevoeging van Viola steeds meer vorm. Het raakte eerder al bekend dat ‘West Side Story’-ster Rachel Zegler (21) in de huid kruipt van het personage Lucy Gray Baird. Ook is er al een (jonge) Coriolanus Snow gekozen. ‘The Gilded Age’-acteur Tom Blyth (27) mag deze eer op zich nemen. Andere reeds aangekondigde sterren zijn ‘Game of Thrones’-acteur Peter Dinklage (53), ‘West Side Story’-acteur Josh Andrés Rivera (27) en ‘Euphoria’-ster Hunter Schafer (23).

De prent speelt zich af voor alle gebeurtenissen in de ‘Hunger Games’-films en zal volledig in het teken staan van president Coriolanus Snow. Acteur Donald Sutherland (87) vertolkte deze rol eerder al in de vier orginele ‘Hunger Games’-films, maar kijkers gaan nu zijn personage op een heel andere manier leren kennen. De prequel is een verfilming van het gelijknamige boek ‘The Ballad of Songbirds and Snakes’ van auteur Suzanne Collins. Ze schreef eerder al de drie ‘The Hunger Games’-boeken, maar besloot dat het verhaal van president Snow nog lang niet was uitverteld. De fans van de saga moeten wel nog een jaar geduld uitoefenen. Op 17 november 2023 staat de release van de nieuwe prent pas gepland.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook:

Viola Davis schittert in ‘The First Lady’ als Michelle Obama:

Lees ook: