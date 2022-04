Vingertopje dat Johnny Depp verloor door kok gevonden in keuken

CelebritiesHet vingertopje dat Johnny Depp (58) in maart 2015 verloor bij een ruzie met ex-vrouw Amber Heard (35), is in de keuken van de woning gevonden door zijn kok. Dat zegt de dokter van Depp in de rechtbank in Virginia, in de zaak die de acteur tegen Heard heeft aangespannen wegens smaad. Depp spande de zaak aan vanwege een artikel dat zij in 2018 schreef over huiselijk geweld.

Destijds werden de opnames van de film ‘Pirates of the Carribean 5' tijdelijk stilgelegd vanwege het incident, dat plaatsvond in het huis waar Depp en Heard verbleven in Australië. Depp beweerde dat Heard, van wie hij in 2017 scheidde, een wodkafles naar hem gooide waardoor hij zijn vingertop verloor. Heard zei echter dat dit kwam doordat de acteur in een woede-uitbarsting zijn telefoon stuk sloeg tegen de muur. Depps dokter verklaart nu dat hij Depp destijds een spoedbehandeling heeft gegeven vanwege de verwonding aan zijn vinger. De chef-kok vond daarna het topje van Depps vinger in de keuken, beschrijft de dokter. Heard zou er toen hij het huis binnenkwam “overstuur” uit hebben gezien, maar geen zichtbare verwondingen hebben gehad.

Johnny Depps dokter vertelde ook nog dat Heard hem nooit iets verteld heeft over gewelddadige situaties. Anders zou hij dit opgenomen hebben in haar dossier, want ook de ‘Aquaman’-actrice was één van zijn patiënten. De arts gaf wel toe dat Heard “gevoelig was voor het gedrag van Depp”. Volgens hem groeide de actrice op in een omgeving waar drugsgebruik niet vreemd was. Als gevolg kon ze vergelijkbare situaties maar moeilijk verdragen.

Detox

Op maandag kwam er ook nog een nieuwe getuige aan bod: Debbie Lloyd. Deze laatste was in het verleden één van de dokters van Johnny Depp. Lloyd heeft de acteur op verschillende momenten behandeld. Tijdens haar getuigenis ging het voornamelijk over een ‘reisje’ naar de Bahamas in de zomer van 2014. De Amerikaanse acteur had een trip naar het eiland geboekt om er een detox te ondergaan. Depp was destijds namelijk verslaafd aan opiaten. Naast verschillende medewerkers van de acteur was ook Amber Heard er aanwezig.

Uit enkele notities van Debbie Lloyd blijkt dat Depp gedurende deze periode duidelijk geïrriteerd was. Volgens de arts voelde hij zich “gefrustreerd”. Op een dag lagen bijvoorbeeld ook de knokkels van de acteur open omdat hij met zijn vuisten tegen een whiteboard geslagen had. Ook op de set liep het destijds af en toe mis. Gedurende de opnames van één van zijn films heeft Depp de deur van zijn trailer ingetrapt. Daarnaast “weigerde hij om in gesprek te gaan” met de regisseur. “De patiënt was verbaal agressief tegen een andere persoon en dit zonder duidelijke reden”, klinkt het verder nog in de notities van Lloyd. In 2014 zou Amber Heard ook in therapie gegaan zijn. De precieze aanleiding van deze sessies is bij de vrouw niet bekend. Daarnaast verklaarde ze ook nog dat Depps relatie met Heard hem “ongewenste stress” bezorgde.

Huiselijk geweld

De zaak gaat om een artikel uit The Washington Post waarin Heard schrijft dat ze huiselijk geweld heeft meegemaakt. Ze noemt niet de naam van Depp, maar volgens de acteur is het duidelijk dat het over hem gaat. Daarom klaagde hij haar aan voor smaad. Vorig jaar troffen de exen elkaar ook al in de rechtbank in Londen. Depp verloor toen een zaak tegen de Britse tabloid The Sun over een artikel waarin hij een ‘vrouwenmishandelaar’ werd genoemd. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van smaad, omdat hij vond dat onvoldoende was bewezen dat de acteur zijn ex niet had mishandeld. Heard was als getuige voor The Sun aangevoerd.

