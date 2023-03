VINGER AAN DE SOAP. Sandrine André toont haar jeugdliefde en de cast van ‘Mooi en meedogenloos’ viert feest

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in de soapcheck van ‘Dag Allemaal’.

‘Familie’: Geen comeback

Volledig scherm ‘Familie’-actrice Janine Bischops (Brigitte) en Erika Van Tielen (Amélie). © RV

Een selfie van ‘Familie’-actrice Janine Bischops (Brigitte) zorgde voor lichte opschudding onder de fans. Op het beeld stond ze naast Erika Van Tielen (Amélie), haar vroegere tv-dochter. Daaronder schreef Janine: “Mijn dochter Amélie en ik in ‘Familie’. Wat was het een zálige dag.” En dus dachten velen dat Erika weer op de set stond. De makers ontkennen echter. “Een terugkeer van Erika staat voorlopig niet gepland”, klinkt het.

‘Familie’: Jeugdliefde

Op Instagram toont Sandrine André (Veronique in ‘Familie’) twee foto’s van haar met acteur Tom Van Dyck. De ene dateert van meer dan 20 jaar geleden, de andere is van nu. “Oude liefde roest niet. Waar is de tijd?”, schrijft ze erbij, en ze noemt Tom haar ‘jeugdliefde’. “Wij gingen lunchen waar vroeger onze videotheek was. Het was heerlijk om herinneringen op te kunnen halen.”

“Weinigen weten dit, maar lang geleden waren Tom en ik een koppel”, vertelt Sandrine ons. “We waren een paar jaar samen en hebben zelfs samengewoond. Toen we uit elkaar gingen, was dat zonder ruzie en daarom behielden we contact. Toen ik 13 jaar geleden trouwde met Hans, was Tom erbij. Waarom ook niet? We zien elkaar af en toe en tijdens ons laatste etentje twijfelde ik even om een foto van toen en nu te posten, maar Tom vond het oké en ook wel mooi.”

‘Thuis’: Miskraam?

Volledig scherm Tine Priem (Tamara) in 'Thuis'. © VRT

‘Thuis’-kijkers vragen zich af of Tamara (Tine Priem) een miskraam heeft gehad. Aanleiding zijn twee echo’s die in beeld kwamen. Op de ene is duidelijk een foetus te zien, op de andere niet. In ‘Thuis’ wordt er echter niets gezegd over een miskraam. “Die ene echo was wellicht van haar vorige zwangerschap, toen ze een kindje verloor en was ze daarom zo verdrietig. De scenaristen hadden dat toch iets duidelijker mogen maken, want dit zorgt voor onnodige verwarring”, ­vinden sommigen.

‘Thuis’: Warm hart

Volledig scherm Stan Van Samang. © RV

Stan Van Samang (Harry in ‘Thuis’) beleefde een ongewone 44ste verjaardag. Met een vierkoppig team deed hij mee aan de 100 km run tegen kanker in Deinze. Lauren Müller (Thilly), meter van de actie, had hem dat gevraagd. Elk koos een afstand: 10, 20, 30 of 40 km. Stan ging voor de 20. “Met kuiten van gewapend beton kwamen we over de meet. We kregen een medaille en een verdomd warm hart. Merci Lauren, Gerrit, Nic en duizenden anderen voor de mooie, emotioneel geladen verjaardag”, zei Stan.

‘Familie’: Medisch foutje

Volledig scherm Loes Van den Heuvel (Karin) en Jaak Van Assche (Alfons). © VTM

Enkele verpleegkundigen melden op een ‘Familie’-­fansite dat ze een medisch foutje hebben gespot: “Thuisverpleegster Karin (Loes Van den Heuvel) bond de bloeddrukmeter fout om, want de kabel moet aan de kant van de hand zitten en niet aan die van de oksel.” Heeft Alfons (Jaak Van ­Assche) dan toch gelijk dat Karins voorgangster Vanessa (Karen Damen) beter is?

‘Mooi En Meedogenloos’: 36 kaarsjes

Volledig scherm Foto van 36ste verjaardag van 'Mooi en meedogenloos'. © RV

Feest bij ‘Mooi En Meedogenloos’. De Amerikaanse soap rond de families Forrester, Logan, Spectra en Spencer bestaat 36 jaar en dat wilden de makers maar al te graag met de hele cast vieren.

Kort nieuws VTM zendt ‘Lisa’ nog tot de zomer uit, maar voor Hilde De Baerdemaeker (Suzanne) zitten de opnamen er al op, zo laat ze weten. “Na drie jaar draaien heb ik dankbaar en met een vol hart afscheid genomen van ‘Lisa’ en een periode van intens samenwerken, lange draaidagen, lieve collega’s. Merci aan iedereen. Lots of love and bye bye Suzanne.” Ondanks haar vertrek naar Nepal is Hanne nog steeds te zien in de begingeneriek van ‘Familie’. De makers willen daarmee benadrukken dat de rol van Margot Hallemans niet is uitgespeeld. Op 6 april staat de actrice na een sabbatical van meer dan drie maanden terug op de set, zodat ze vlak voor de seizoensfinale weer zal opduiken in het verhaal. Deze week staat ‘Thuis’-acteur Wannes Lacroix centraal in de podcast van ‘De Thuisploeg’, te beluisteren op VRT MAX. “Tijdens mijn auditie had ik de rol van Niels bijna opgegeven, omdat ik omgeven werd door blondines, die zijn tweelingzus Silke wilden spelen. Als donkerharige zag ik mijn droom weg­ebben, tot de even donkerharige Ivana Noa binnenkwam. Het was wij tegen de rest en die chemie tussen ons wierp zijn vruchten af. We kregen allebei de rol.”

