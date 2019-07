Vindt Joke van de Velde opnieuw de liefde? Redactie

16 juli 2019

00u00 0 Showbizz Heeft Joke van de Velde (39) opnieuw de liefde gevonden? Als we een bericht op haar Facebookpagina mogen geloven wel.

"Jou ontmoeten was het lot. Je vriend worden was een keuze. Maar verliefd worden, daar had ik geen controle over", schrijft de gewezen Miss België. Ze zette er ook de hashtags #newbeginning en #newlove bij, gevolgd door een hartje. Ook op haar Instagrampagina is in haar persoonlijke info bovenaan een subtiel hartje bijgekomen. Wanneer enkele volgers haar geluk wensten met die nieuwe liefde, bedankte Joke hen vrolijk. Haar meest prominente relatie was met de in 2008 overleden voetballer François Sterchele. Nadien had ze nog een relatie van bijna twee jaar, maar die liep in 2017 op de klippen. Sindsdien bleef het erg stil op liefdesvlak. (SD)