Vincent Vangeel presenteert de vroegste ochtendshow van Vlaanderen: “Net als mijn luisteraars werk ik alleen, dat schept een band”

RadioDe vroegste ochtendshow van het land bestaat vandaag vijftien jaar. De stem die de nachtraven en vroegste vogels nu al drieënhalf jaar gezelschap houdt is die van Vincent Vangeel (34). “Het gekste telefoongesprek was er eentje met een levende vogelverschrikker”, lacht de wederhelft van Dorothee Dauwe die vertelt dat zo’n vroege show ook een paar praktische voordelen heeft.

Een pre-ochtendshow heet dat dan. Nog voor Maarten en Dorothee, Peter Van de Veire, Sven Ornelis en co. er om 6u ‘s ochtends aan beginnen, heeft Vincent Vangeel er al twee uur live radio opzitten. Zijn GSM-alarm gaat daarvoor om 3u ‘s nachts af. “Een uurtje voor de uitzending slechts, maar alles gebeurt dan heel snel”, vertelt Vangeel. “Ik spring uit bed, plets wat water in mijn gezicht, poets mijn tanden, trek kleren aan en vertrek naar de studio in Vilvoorde. Van file op de Brusselse ring heb ik op dat uur uiteraard nog geen last.”

Wereldwijd bereik

Zijn radioshow, de vroegste van het land, viert vandaag zijn vijftiende verjaardag. Op 5 maart 2007 startte Bjorn Verhoeven (nu Nostalgie) ermee, later volgden onder Vincent Fierens (nu avondspits Q) en Maarten Vancoillie (nu ochtendshow Q). Radio maken in het midden van de nacht is bijzonder, vertelt Vangeel. “Veel mensen werken op dat moment alleen: vrachtwagenchauffeurs, postbodes, bakkers, verpleegkundigen...En ikzelf ben ook helemaal alleen in de studio van Qmusic dus dat schept een band. Met een aantal van mijn luisteraars is die best nauw. Neem postbode Indy, hem bel ik dagelijks zodat hij ons kan vertellen wat er die dag in de krant staat - die komen op de redactie pas toe rond zes uur. Bakker Filip stuurt dan weer elke dag een rijmpje op over zijn beroep, of luisteraar Annemie stuurt me elke dag een mop.”

Volledig scherm Vincent Vangeel vormt al jaren een koppel met Dorothee Dauwe, die samen met Maarten Vancoillie het blok tussen 6u en 9u presenteert op Qmusic. "Toen Dorothee met Maarten het avondblok deed was ze elke dag rond 19u45 thuis, toen zagen we elkaar echt amper tijdens de week." © Photo News

Vangeel kreeg tijdens zijn nachtelijke uurtjes al de gekste telefoons. “Met een levende vogelverschikker bijvoorbeeld”, lacht de dj. “Zoiets bestaat dus echt. Het was een man die tijdens in alle vroegte over de velden van een lokale boer liep om de vogels weg te jagen met een geweer. Al weet ik niet of ik dat laatste wel mag zeggen (lacht).”

“Maar het onchristelijke uur heeft soms ook heel praktische voordelen”, vervolgt Vincent. “We hebben namelijk ook veel luisteraars in het buitenland. Door andere tijdzones luisteren er ook mensen naar mijn programma in onder andere Tokio, New York, Los Angeles of Brisbane. Dat is handig, bijvoorbeeld bij de presidentsverkiezingen, Oscaruitreikingen of laatst nog met de bosbranden in Australië.”

Meer tijd met Dorothee

Dagelijks kruipt Vincent - ondertussen twaalf jaar aan de slag bij Qmusic - om zeven uur ‘s avonds in bed. Niet bevorderlijk voor het privéleven zou je denken, maar dat valt mee. Vincents wederhelft, Q-dj Dorothee Dauwe (32), moet er door haar aansluitende ochtendshow ook elke dag vroeg uit. “Toen Dorothee met Maarten het avondblok deed was ze elke dag rond 19u45 thuis, toen zagen we elkaar echt amper tijdens de week. Maar nu werkt het prima, overdag hebben we meer tijd en we gaan ook samen slapen. Het lastige zijn de weekends. Daar maken we graag tijd voor een sociaal leven, maar moeten we dus echt een switch voor maken. Terug schakelen voor een nieuwe week is dan moeilijk. Opstaan in de nacht van zondag op maandag, daar wen je ook na drieënhalf jaar niet aan.”

De ochtendshow met Vincent Vangeel, elke weekdag tussen 4u en 6u op Qmusic.