Vincent Fierens overdonderd door 'De Ronde tegen Corona’: “Door deze crisis komt het mooiste in de mens naar boven” TDS

05 april 2020

21u34 0 Showbizz Vincent Fierens (27) heeft een bijzondere dag achter de rug. Deze ochtend stapte de Qmusic-presentator aan boord van een helikopter die over heel Vlaanderen vloog, op zoek naar mooie en warme initiatieven. Vincent Fierens (27) heeft een bijzondere dag achter de rug. Deze ochtend stapte de Qmusic-presentator aan boord van een helikopter die over heel Vlaanderen vloog, op zoek naar mooie en warme initiatieven. ‘De Ronde tegen Corona’ was een regelrecht schot in de roos , en daar is ook Vincent van onder de indruk. “Misschien is Vlaanderen toch een veel warmere plek dan we zouden durven denken?”



Vanochtend om 11u00 steeg de helikopter van VTM en HLN op in Antwerpen voor ‘De Ronde tegen Corona’. De missie van Qmusic-dj Vincent was duidelijk: zoveel mogelijk mensen met elkaar verbinden met een boodschap voor elkaar. “De warmte was ongelofelijk”, blikt Vincent terug. “Het nam soms bepaalde proporties aan die ik nooit had verwacht. Vooral dan omdat er zó veel mensen aan het zwaaien waren. Velen hadden niets voorbereid voor de actie, maar namen toch de moeite om ons te begroeten of ons uit te wuiven. Het deed mij veel plezier om te zien dat mensen hun kans wilden grijpen om anderen een hart onder de riem te steken. Dat deed deugd.”

Vincent hoopt dat ‘De Ronde Tegen Corona’ heel Vlaanderen een boost kan geven. “Het is een les die we allemaal kunnen leren, denk ik. Dat Vlaanderen misschien toch een veel warmere plek ik dan we misschien zouden durven denken. Wie veel tijd op sociale media spendeert kan soms het idee krijgen dat niemand nog overeen lijkt te komen. Maar als je terug naar de basis gaat en je meningsverschillen aan de kant zet, dan komt het mooiste in de mens weer naar boven. En dat is toch een goede zaak.”

Misselijkheid?

Zes uur lang in een helikopter zitten, het is niet vanzelfsprekend. “Al heb ik eerder al twee keer gevlogen”, zegt Vincent. “Toch verbleken die tochten bij wat ik vandaag heb gezien. Iets wat ook de piloot niet is ontgaan, want tijdens het landen zei die: ‘Nu pas kan je zeggen dat je écht gevlogen hebt.’ Wat helemaal klopt, natuurlijk. Het was zo indrukkend.... Ik kon er maar niet aan wennen. Kijken naar grote dingen en kijken naar kleine dingen. Al die mensen hebben elk hun eigen verhaal, en dat is wonderlijk om te beseffen.”

Niet zo heel handig natuurlijk als je net op zo’n moment last hebt van reisziekte. “Maar gelukkig viel het goed mee”, zegt hij. “Op één bepaald moment werd ik wel écht misselijk, net toen we veel beelden moesten draaien. ‘Op deze manier ga ik dat hier nooit volhouden’, riep ik toen. Ik kreeg een ‘oké’ en een plastic zakje als antwoord en dat was het dan. (lacht) Gelukkig had de regisseur van dienst een gouden tip: geef je ogen de kost en kijk naar buiten. Ik werd namelijk zo misselijk omdat ik te veel op het schermpje keek. Die tip heeft vandaag dus goed geholpen.”

Kippenvel

Van alle warme boodschappen en initiatieven hebben vooral de ziekenhuizen een onvergetelijke indruk nagelaten, zo zegt Fierens. “Dat klinkt misschien cliché, maar zo was het wel. Ik zag vandaag mensen buitenkomen uit het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, die mensen droegen nog al hun beschermende kledij en hadden hun maskers nog op. Het was zo van: snel binnen en buiten om toch maar even te kunnen zwaaien. En dat vond ik een enorm lichtpunt. Die mensen hebben al zo veel stress en zo veel druk, en nemen toch de tijd om anderen een hart onder de riem te steken.”

Ook UZ Leuven campus Gasthuisberg, waar Marc Van Ranst werd gefilmd, heeft Vincent beroerd. “Daar hadden ze hun helipad omgetoverd: er lag nu een spandoek waarop in grote letters stond ‘komt goed’. Dat was fijn, want eigenlijk is ‘het komt goed’ een boodschap die we minder hebben gezien. We lazen vooral teksten als ‘veel sterkte’ of ‘blijf in uw kot.’ Daarom ook dat ik die ‘komt goed’ zo hoopgevend vond, zeker als het komt van mensen die verstand van zaken hebben. Iedereen stond daar in uniform, een echt kippenvelmoment.”

Vincent heeft ook zélf nog een boodschap voor de medewerkers van campus Gasthuisberg: “Ik wil die ‘komt goed’-boodschap graag naar hen ‘terugsturen’”, zegt hij. “Want als we allemaal doen wat we moeten doen en in ons kot blijven, dan komt het écht goed. Het is een lange en zware strijd, maar we gaan hem wel winnen. Hou dus vol, want zo winnen we hem enkel sneller.”

Vincent presenteert vanaf morgen twee weken lang de ochtendshow van Qmusic met Joren Carels , dagelijks van 06u00 tot 09u00 op Qmusic. Daarnaast is hij er iedere dag van 11u00 tot 12u00 met ‘Blijf in uw kot’ op VTM en VTM GO, waar hij morgen Niels Destadsbader verwelkomt als gast.