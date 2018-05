Vincent Byloo stopt per direct als presentator van Studio Brussel TDS

14 mei 2018

15u18

Bron: BELGA 5 Showbizz Vincent Byloo stopt "per direct" als presentator bij Studio Brussel en zal dus ook maandagavond al niet meer te horen zijn. Byloo is volgend seizoen niet meer als presentator ingepland in het zendschema van Studio Brussel en besliste daarop meteen te stoppen. Dat melden VRT NWS en De Morgen maandagmiddag.

"Voor de najaarprogrammering is er beslist dat Vincent Byloo niet meer als presentator voor Studio Brussel zal werken", bevestigt woordvoerder Hans Van Goethem. "Dat was geen gemakkelijke beslissing en we hebben hem daar dan ook van op de hoogte gebracht. Dat Vincent heeft beslist om de vooravond niet meer te presenteren, is zijn eigen beslissing."

Byloo zal dus vandaag/maandag om 16 uur niet te horen zijn op Studio Brussel in het programma "De Roo & Byloo". VRT NWS meldt nog dat de openbare omroep samen met Byloo op zoek gaat naar wat zijn volgende opdracht bij de VRT kan zijn.