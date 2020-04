Vincent Banic over relatie met Bab Buelens: “Ze was aan het tanken en ik dacht: ‘t is nu of nooit” SDE

08 april 2020

12u22

Bron: VIER 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In een nieuwe ‘Homeparty met Kat Kerkhofs’ praten ‘Familie’-acteurs en koppel Bab Buelens & Vincent Banic over hun relatie. “Wij waren best al wel een tijd samen op het moment dat we daarmee naar buiten zijn gekomen”, vertelt Bab. “Dat was zot, want wij hebben voor het eerst in het openbaar gekust, toen wij al lang samen waren. We wilden gewoon geen meningen krijgen van andere mensen.”

Toch was de liefde meteen erg intens: “Het feit dat ik verliefd was op Vincent, voelde alsof ik werd aangereden door een vrachtwagen.” Vincent maakte trouwens de eerste move: “Hij heeft mij gekust aan een tankstation." “Ze was aan het tanken en ik dacht: ‘t is nu of nooit!”, lacht hij.

En het koppel verklapt dat ze ook een geheim huisdier hebben. “We kunnen het niet laten zien, want we hebben dat huisdier gekregen via een tv-programma en dat moet nog uitgezonden worden”, lachen ze. Al lichten ze wel een tipje van de sluier op: “Het heeft een vacht en in ‘Star Wars’ zit hij ook.”