Vincent Banić en Bab Buelens over jaloezie en seks: “Wij geven elkaar nadien altijd een high five” SDE

30 juli 2020

10u44

Bron: MNM 0 Showbizz Acteurskoppel Vincent Banić (32) en Bab Buelens (26) waren onlangs te gast in de podcast ‘Lotte Gaat Diep’. Ze vertellen er onder meer over jaloezie en seks.

Presentatrice Lotte Vanwezemael wilde van Vincent en Bab weten of ze jaloers zijn. “Ik denk dat er wel een gezonde jaloezie is”, antwoordt Vincent. “Wanneer je iemand graag ziet, wil je die beschermen en wil je niet liever dan erbij zijn. Als er dan een bedreiging van buitenaf is ... dat prikt een beetje."

Dat beaamt ook Bab. “Ik vertrouw jou ook, maar ik vertrouw sommige andere mensen niet. Ik ben wel op m’n gemak, omdat ik Vincent door en door vertrouw, maar ik ben wel beschermend over wat we hebben. Wanneer ik iemand te veel zie kijken, vind ik dat respectloos. Mensen wéten dat we een relatie hebben, dus ik kan er niet goed mee om, als ze dan toch iets proberen." Helaas gebeurt het wel af en toe dat andere vrouwen hun kans wagen bij haar geliefde. “Sinds mensen weten dat we een koppel zijn, merk ik dat steeds vaker. Een man die bezet is, dat is voor veel vrouwen veel interessanter. Het is een overwinning, hé.”

De twee vertellen in de podcast ook over hun seksleven. Iets minder vaak dan in het begin door hun drukke levens, maar nog steeds erg bevredigend. “Ik vind het leuk als we seks hebben", lacht Vincent. “Wij doen dat echt goed." En Bab reageert: “We geven elkaar altijd een high five na de seks." Haar vriend verklaart: “Wanneer je samen bent, in een relatie, en je hebt een goede klik, dan is de seks altíjd goed. En dan mag je elkaar daarom best een high five geven.”

