Vin Diesel als Aragorn en Sean Connery als Gandalf: zo had 'Lord Of The Rings' er 20 jaar geleden kunnen uitzien

FilmEen bittere strijd om de rol van Aragorn, een acteur die doodsbang was van helikopters en breuken die de film gehaald hebben. Nu de eerste ‘Lord of The Rings’-prent 20 kaarsjes mag uitblazen, duiken we achter de schermen van de gevierde filmreeks. Van de geheime Russische versie tot de dreigementen van Harvey Weinstein: dit wist u nog niet over de fantasy-franchise. “Die eerste versie ging in tegen alles wat Tolkien wilde dat z’n helden waren.”