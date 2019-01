Villa van Ed Sheeran vat vuur DBJ

25 januari 2019

15u35

Bron: Daily Mail 1 Showbizz Vrijdagmorgen woedde er een brand in een van de huizen van Ed Sheeran (27). Na anderhalf uur was de brand onder controle, wat de precieze oorzaak is, is niet bekend.

Vrijdagmorgen omstreeks 7u30 rukte de brandweer uit voor ‘een kleine woningbrand’ in een van de huizen van popzanger Ed Sheeran. Het gaat om een van de vier huizen die de 27-jarige zanger kocht in de buurt van Suffolk, een graafschap in het Zuid-Westen van Engeland.

Volgens een woordvoerder van de brandweer was het vuur negentig minuten later onder controle. Drie korpsen, uit Framlingham, Saxmundham en Halesworth, werden op de brand afgestuurd. Om 8u55 was de brand geblust. Niemand raakte gewond en vooralsnog is niet duidelijk hoe de brand is veroorzaakt.

De popster heeft een ruim optrekje in het graafschap, inclusief boomhut, overdekt zwembad, jacuzzi en een schuur waarin hij zijn eigen pub liet bouwen. Die is uitgerust met urinoirs en een arsenaal van verschillende bieren. Locals noemen het landgoed ook wel ‘Sheeran-ville’.