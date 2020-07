Villa van 4.000 euro per maand en gloednieuwe wagen: Leontine begint aan nieuw leven na scheiding van Marco Borsato TDS

24 juli 2020

15u00

Bron: BekendeBuren/Weekend 2 Showbizz Leontine Borsato (52) is helemaal klaar voor het Porsche Macan: die verruilde ze voor een gloednieuwe Mini Cooper van zo’n 45.000 euro. Leontine Borsato (52) is helemaal klaar voor het leven na Marco Borsato (53) . Volgens de Nederlandse website BekendeBuren heeft ze de miljoenenvilla waar zij jarenlang lief en leed deelde met Marco, inmiddels verlaten en woont ze nu in een luxueuze huurwoning in het Gooise Huizen - zeg maar het Schilde van Nederland. Ook nam Leontine intussen afscheid van haar

Op de website van BekendeBuren staan verschillende foto’s van de villa waar Leontine momenteel haar intrek heeft genomen. Ze koos voor een woning in het Gooische plaatsje Huizen, een omgeving waar nog tal van anderen bekenden - zoals Linda de Mol - wonen. Leontine zou voor het optrekje een eenmalige waarborgsom hebben moeten betalen van 7.900 euro, terwijl ze voor de huur iedere maand 3.950 euro moet neertellen.

Voor die prijs heeft de woning wel veel te bieden. Er is 203 vierkante meter beschikbare woonoppervlakte, die verdeeld werd over vier slaapkamers en twee badkamers. De villa telt drie etages en er is een ruime open keuken met alle toestellen, alsook een grote zolder en een gastenverblijf met twee slaapkamers en een eigen badkamer. En er is ook een riante tuin die de woning geheel omringt. De gezamenlijke villa van de Borsato’s in het Nederlandse Blaricum in Noord-Holland zou ondertussen onderhands te koop staan.

Wagen verkocht

Bij een nieuw leven hoort ook een nieuwe wagen, moet Leontine wellicht gedacht hebben. Ze zette de Porsche Macan van tijdens haar huwelijk een tijdje geleden te koop. Blijkbaar wilde ze snel verlost zijn van de wagen, want hoewel de Porsche slechts 34.764 kilometer had gereden, vroeg Leontine amper 68.500 euro. Voor die prijs kreeg de koper 248 pk onder de motorkap en heel wat luxe-opties om de rijervaring te verbeteren. Leontine koos evenwel snel voor een nieuwe wagen: een nieuwe Mini Cooper van ruim 45.000 euro.

Veel alimentatie?

Opmerkelijk detail: op de website van de makelaar staat dat het huis sinds 8 mei 2020 werd aangeboden. Amper 11 dagen later, op 19 mei, was de zoektocht naar een huurder al voorbij. Volgens de Nederlandse media was het tot nu nog niet bekend dat Leontine al enkele maanden geleden haar koffers heeft gepakt. Ook de hoge huurprijs van de woning is onderwerp van gesprek bij onze noorderburen: volgens de Nederlandse media zeggen de bedragen wellicht veel over de maandelijkse alimentatie die Leontine van Marco ontvangt.

“Leontine komt heel sterk over op haar Instagram en lijkt er het beste van te maken, maar eigenlijk heeft het er heel zwaar mee dat ze haar scheiding van Marco moet verwerken in een tijd waarin ze haar dierbaren op afstand moet houden”, zei een vriendin van Leontine in tijdschrift WEEKEND. “Ze heeft Jada thuis om zich heen en daar heeft ze natuurlijk veel steun aan, maar je gaat je 17-jarige dochter natuurlijk niet opzadelen met alle pijn, verdriet en woede die door haar vreemdgaande vader is veroorzaakt.”

