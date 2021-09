Viktor Verhulst verklapt dat zus Marie maar één nier heeft

TV Nieuwe VTM-reeks ‘Billie vs Benjamin’ verkozen tot beste serie op Internatio­nal TV Series Festival in Berlijn

26 september De gloednieuwe VTM-reeks ‘Billie vs Benjamin’ is bij ons nog niet te bekijken, maar kon wel al een prestigieuze prijs in z'n zak steken. De reeks, die zaterdag in wereldpremière ging op het International TV Series Festival in Berlijn, won er meteen goud in de categorie ‘Best TV Series’.