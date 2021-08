Viktor Verhulst twijfelde aan een mediacarrière: "De zoon van een bakker kan soms ook geen brood meer zien”

ShowbizzHij telt de dagen af, Viktor Verhulst (27), tot u hem vrijdag aan het werk kan zien in het vernieuwde ‘Temptation Island’ op Play5. Ondertussen schrijft hij in de Zuid-Franse pied-à-terre der Verhulsten scenario’s voor ‘Samson & Marie’ bij elkaar. “Toegegeven, wij leiden een fantastisch leven”, vertelt hij in een openhartig gesprek over leven in luxe, respect voor papa Gert en de afwezigheid van zijn vriendin in Saint-Tropez. “Dat is niet vervelend, ik houd niet van te veel regelmaat.”