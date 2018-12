Viktor Verhulst & Ruth Beeckmans stellen de Kerstshow van Samson & Gert voor: “Dit is een kinderdroom” IDR

22 december 2018

22 december 2018

Nog geen idee wat je in de kerstvakantie met je kroost kan aanvangen? Dan heeft Studio 100 dé oplossing in de aanbieding, want zij brengen vanaf 22 december de allernieuwste kerstshow van 'Samson & Gert'. Die show werd, net als vorig jaar, geschreven door Viktor Verhulst. 'Het is niet omdat ik 'de zoon van' ben, dat het niet goed moet zijn.'

‘Dit jaar draait het rond de mama van Alberto en Marie, de huishoudster van de burgemeester en Van Leemhuyzen. Zij zijn op bedevaart naar Scherpenheuvel, waardoor de drie mannen voor zichzelf moeten zorgen’, legt Viktor uit. ‘Ze rebelleren en willen niet meer meedoen met de Kerstshow. Gelukkig hebben de mama van Alberto en Marie Angella, het nichtje van Alberto, hebben opgetrommeld om die drie een beetje in het oog te houden en hen terug op het rechte pad te zetten. En je kan het al raden: dat loopt niet van een leien dakje.’

‘Ik vond het niet per se moeilijker of makkelijker om voor de tweede keer een show te schrijven’, aldus Viktor. ‘Ik ben vertrokken vanuit mijn idee, dat ik na mijn uren verder heb uitgewerkt. Daarnaast heb ik ook kunnen rekenen op een straf team hier bij Studio 100. Moest ik echt iets afleveren dat op niets trok, dan had ik dat al lang gehoord. Het is niet omdat Gert mijn vader is, dat het niet goed moet zijn. Maar ik ben er redelijk gerust in, want ze hebben mij toch niet terug naar het koffiezetapparaat verbannen. En mijn vader heeft het scenario ook niet in de vuilbak gekeild.(lacht) Ik vertrouw er dan ook op dat het een goede show gaat worden. Zonder verwaand te klinken: ik denk dat ik mij, door mijn achtergrond, heel goed in de verschillende personages kan verplaatsen. Ik weet wat pakweg de burgemeester wel en niet zou doen.’

Flamboyant personage

Al maakt deze show ook een nieuw personage haar opwachting: Angella, het nichtje van Alberto. Een rol die speciaal voor actrice Ruth Beeckmans geschreven werd, zo blijkt. ‘Dat klopt inderdaad’, aldus Viktor. ‘We hadden nog geen verhaal, maar we hadden wel Ruth. We hadden niet gedacht dat ze ‘ja’ zou zeggen toen we haar vroegen. Dus ineens zaten we ermee hé. (lacht) Maar laat het duidelijk zijn: ik ben supercontent met hoe Ruth de rol van Angella neerzet. Haar look, de manier waarop ze spreekt, ... ze is helemaal het personage dat ik in mijn hoofd had.’

Een kleine maand geleden kreeg Ruth het definitieve scenario in de bus en konden de repetities van start gaan. ‘Ik ben echt keiblij dat ik nu mag deel uitmaken van de ‘Samson & Gert’-familie’, aldus Ruth. ‘Dat was echt mijn kinderdroom, dus ik heb daar ook lang achter gezaagd. (lacht) Ik heb met Gert samengewerkt voor het vtm-programma ‘Het Grootste Licht’, en ik had toen al tegen hem gezegd dat ik graag eens wilde meespelen in ‘Samson & Gert’. En ik ben dat blijven herhalen, maar ik kreeg daar niet meteen respons op. En onlangs zette ik dan mijn tv op, en zag ik de nieuwe afleveringen van ‘Samson & Gert’. En Marc-Marie Huijbregts deed mee. Toen heb ik een sms naar Gert gestuurd: ‘Say what? Hoe duidelijk kan ik het maken dat ik wil meedoen?’ (lacht) Na enkele maanden kreeg ik dan plots een sms’je met de vraag of ik wilde meedoen in de Kerstshow. Ik heb toen onmiddellijk teruggestuurd dat ik dat graag wilde doen. Ik vind Angella ook echt een geweldige look hebben. Geef toe: dat haar is toch schitterend? Ik hou wel van dat flamboyante, ja. Mijn dochter Charlie-Sue vindt het ook helemaal geweldig. Dus oef: het werkt voor kinderen. (lacht)’

De 'Samson & Gert Kerstshow' loopt vanaf 22 december.