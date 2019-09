Viktor Verhulst reageert na auto-ongeluk: “Een wonder dat ik ongedeerd ben”

DBJ

14 september 2019

13u27 3 Showbizz Met enkel lichte verwondingen kwam Viktor Verhulst (25) gisteren uit het auto-ongeluk dat hij veroorzaakte. Hij beseft dat hij erg veel geluk heeft gehad en bedankt zijn volgers en fans op Instagram.

“Het is een wonder dat ik ongedeerd uit het ongeval gekomen ben”, schrijft Verhulst. “Ik ben dan ook enorm opgelucht dat er niemand anders gewond geraakt is. Ik besef dat het anders had kunnen lopen.”

Verhulst reed gisteren omstreeks 17u in op een file in Jabbeke die was ontstaan na wegenwerken. Zijn Range Rover ging enkele keren overkop, maar de VIER-presentator kwam ongedeerd uit het ongeval. Er raakte ook niemand anders gewond. Twee wagens liepen wel blikschade op. Verhulst dankt zijn fans. “Ik wil graag iedereen bedanken voor de lieve berichtjes”, schrijft hij.