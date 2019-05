Viktor Verhulst over zijn bindingsangst: “Natuurlijk mis ik Marthe” Redactie

22 mei 2019

06u46

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Maandag wordt de eerste aflevering van ‘Love Island' uitgezonden. Daarin zien we Viktor Verhulst voor het eerst als presentator. In Dag Allemaal vertelt hij deze week al over zijn eigen liefdesleven, met name zijn bindingsangst.

Naar eigen zeggen wil hij liever nog niet settelen, trouwen en kinderen krijgen. “Mijn ouders waren 26 toen ik werd geboren. Dat wil zeggen dat ik volgend jaar aan kinderen zou moeten beginnen... Ik vind dat een beangstigende gedachte.”

Hij heeft af en toe nog wel contact met zijn ex, K3'tje Marthe. “Af en toe, op premières”, vertelt hij. “En de jongste K3-show heb ik geschreven, dus toen zag ik Marthe uiteraard ook. Ons contact is warm, maar professioneel. We spreken niet meer met ons tweetjes af om iets te gaan drinken.” Hij meent zelfs dat hij dat contact met haar mist. “Natuurlijk mis ik haar, Marthe is een stuk van m’n leven geweest.”

