Viktor Verhulst opnieuw verliefd: “Hij heeft moeite moeten doen om Sarahs hart te veroveren”

Viktor en Sarah kennen elkaar al langer. Afgelopen zomer waren er toenaderingen, vooral dan van Viktors kant. Hij was meteen gewonnen voor de bevallige Sarah, maar zij ging niet meteen overstag voor hem. Maar zoals wel vaker in de liefde, wint de aanhouder. Viktors amoureuze status is niet langer ‘vrijgezel’, dat werd Dag Allemaal bevestigd door een bron dicht bij de twee.

Het mag gezegd: Viktor en Sarah zijn een mooie match. En dat niet enkel op uiterlijk vlak. Zo komt Sarah ook uit een niet-onbemiddeld milieu, bekend in het Leuvense, en net als Viktor is ze veelvuldig present op sociale media. Haar Instagramprofiel, rijkelijk gevuld met glamoureuze fashionfoto’s, wordt zelfs aangeprezen op gespecialiseerde websites waar bedrijven influencers kunnen vinden.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Sarah Puttemans partner van Viktor Verhulst © Instagram

Niet de zoveelste

Sarah is niet de zoveelste in rij, in tegenstelling tot wat veel mensen volgens Viktor over hem denken. Hij gaat namelijk helemaal niet graag op dates. “Ik merk dat de perceptie heerst dat ik de ene vrouw na de andere verslind”, vertelt hij deze week in HUMO. “Mensen geloven mij ook niet als ik zeg dat dat niet waar is. Maar het is écht niet waar.”

“Daten heb ik nooit graag gedaan”, gaat hij verder. “Ik voel me er niet makkelijk bij: iemand nieuw, aan elkaar wennen... En wat als het niet klikt, hoe raak je er dan hoffelijk van af? Ik begin al te zweten als ik eraan denk. Een relatie is voor mij echt een serieus engagement. Ik vind niet dat je eraan moet beginnen als je er niet 100% in gelooft. Ik kan al niet meer op dezelfde leeftijd als mijn vader zelf vader worden, maar ik wil nog altijd zo jong mogelijk kinderen, en liefst niet als ik de 40 al voorbij ben.”

Nog niet op tv

Dat Sarah zich in het bonte huishouden van ‘De Verhulstjes’ snel zal thuisvoelen, lijdt weinig twijfel. In de huidige reeks zal ze evenwel nog niet te zien zijn, omdat die opnamen al zijn ingeblikt. Maar er komt wellicht een vervolg op de docusoap, en dus lijkt het maar een kwestie van tijd voordat we met Viktors nieuwe lief kunnen kennismaken.

LEES OOK

Volledig scherm Sarah Puttemans partner van Viktor Verhulst © Instagram

Volledig scherm Sarah Puttemans partner van Viktor Verhulst © Instagram

Volledig scherm Sarah Puttemans partner van Viktor Verhulst © Instagram