Viktor Verhulst ontdekt zichzelf op Tinder

21 mei 2018

Viktor Verhulst ligt goed in de markt bij het vrouwelijke geslacht. Maar tot op heden is de zoon van Gert Verhulst samen met Marthe van K3, toch? Verhulst was dan ook zelf verrast toen hij zichzelf op dating app Tinder tegenkwam.

Viktor deelde maandag een foto van zichzelf in zijn Instagram Stories waarbij een profiel van Tinder te zien is met zijn foto. Afgaand op de foto zou dit het Tinder-profiel van Verhulst moeten zijn, ware het niet dat hij plots Peter heet en 29 jaar is.

Viktor (23) leek er wel om te kunnen lachen. "Hey Peter", vermeldde hij bij het profiel met daarbij enkele lachende emojis. Jammer voor de fans die dachten een date te hebben met de zoon van de Studio 100-baas.