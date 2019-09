Viktor Verhulst is weer thuis na ongeval: “Het had anders kunnen lopen” KD

16 september 2019

07u33

Bron: Het Nieuwsblad 6 Showbizz Viktor Verhulst (25) heeft zaterdagochtend het ziekenhuis, waar hij was opgenomen na zijn ongeval op de E40 in Jabbeke, verlaten. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Viktor merkte een file te laat op en raakte lichtgewond.

Viktor Verhulst heeft eerder al via Instagram Stories zijn volgers bedankt voor de lieve berichtjes die hij had ontvangen nadat hij vrijdag in het ziekenhuis was opgenomen. Viktor ging met zijn wagen meermaals over kop. “Het is een wonder dat ik ongedeerd uit het ­ongeval gekomen ben. Ik ben dan ook enorm opgelucht dat er niemand anders gewond geraakt is. Ik besef dat het anders had kunnen lopen.”