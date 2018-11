Viktor Verhulst: “In het vijfde middelbaar werd ik volkomen apathisch” Redactie

01 november 2018

11u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Met een verdienstelijke drie afleveringen moest Viktor Verhulst gisterenavond afscheid nemen van ‘De Slimste Mens’. Hij kwam over als een sympathieke en bekwame kerel, maar dat was niet altijd zo. In HUMO vertelt de zoon van Gert Verhulst dat het even helemaal fout liep.

“Pas in de afgelopen drie jaar ben ik echt opgebloeid”, aldus Viktor. “Daarvoor had ik geen idee van wie ik was, en wat ik met mijn leven wilde. Ik was een slechte student: ik deed niets. Tot het vijfde middelbaar lukte dat wel, maar toen ging het mis. Ik werd volkomen apathisch, en deed in de klas zelfs de moeite niet meer om iets te noteren. Het resultaat: ik moest mijn jaar overdoen. Met veel ploeteren heb ik uiteindelijk mijn diploma middelbaar gehaald, en daarna ben ik handelswetenschappen gaan studeren. Maar daar was het hetzelfde liedje: geen interesse en dus ook geen resultaten. Pas drie jaar geleden kwam er beterschap.”

Het keerpunt kwam toen hij toegaf dat hij misschien toch wel graag de media in wou, net zoals zijn vader. “Dat is jarenlang een no-go geweest voor mij. Het was een onbewust verzet, denk ik nu, het verlangen om uitdrukkelijk níét in de voetsporen van mijn vader te treden. Op een bepaald moment heb ik ingezien dat ik mijn eigen veto tegen werken in de media maar eens moest opheffen. Ik werkte op de klachtendienst van Plopsaland, en in het weekend kluste ik bij als verkoper van merchandising op de Studio 100-shows. Daar raakte ik gefascineerd door hoe die shows in elkaar zitten. Ik voelde dat er ook in mij iets creatiefs borrelt. Toen ben ik met de CEO van Studio 100 gaan praten.”

Hij gaat er prat op dat zijn vader dat niet voor hem gefixt heeft. “Natuurlijk heb ik het er thuis ook over gehad. ‘Regel het maar,’ zei mijn vader, ‘maar ik wil er voor niets tussen zitten.’”

