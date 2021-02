Viktor Verhulst deelt voor het eerst foto met nieuwe liefde Sarah

Showbizz BV MET CONGÉ. Katja Retsin en Jan Schepens waaien met hun gezin uit aan zee: “Hier moeten we eens niets doen”

15 februari Iedereen moet creatief zijn in deze vijfde ‘coronavakantie’. Ook de BV’s en hun kinderen. Deze week mogen we elke dag even meekijken achter de schermen van een bekend gezin. Vandaag tonen Katja Retsin (48) en Jan Schepens (50) hoe ze deze krokusvakantie met hun drie kinderen vullen. “Het mag nu allemaal wat losser deze vakantie.”