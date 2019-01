Viktor Verhulst (24) maakt presentatiedebuut in ‘Love Island’: "Het wordt zéker geen Maya of Plop" JOBG

18 januari 2019

Bij VIER en VIJF verwelkomen ze een nieuw schermgezicht: Viktor Verhulst (24). Deze zomer presenteert hij de Vlaamse versie van 'Love Island', een realityshow die het beste van 'Temptation Island' en 'Big Brother' combineert. "Zelf ben ik al verslaafd aan het origineel", geeft Viktor toe.

In tegenstelling tot zijn zus Marie (23), die het schopte tot actrice in 'Ghost Rockers' en presentatrice op Studio 100 TV, was Viktor Verhulst vrijwel altijd in de coulissen te vinden. Eerst als koffiezetter en kabelsleper, daarna als opnameleider en sinds vorig jaar als scenarist van de 'Samson & Gert Kerstshow'. Met zijn deelname aan 'De Slimste Mens ter Wereld' - hij overleefde drie afleveringen - trad hij eind 2018 pas echt op de voorgrond. En daar blijft het niet bij, want de zoon van Gert Verhulst maakt deze zomer zijn debuut als presentator van het SBS-programma 'Love Island'. "Ik werk al een jaar bij SBS, op de redactie van 'Gert Late Night'. Ze vroegen me eens om een screentest te doen. Ik heb dat dan gedaan, zonder daar verwachtingen bij te hebben", vertelt Viktor. Tot er die vraag kwam om 'Love Island' te gaan presenteren. "Ik was enorm verrast, maar tegelijk ook gecharmeerd dat ze aan mij dachten. 'Ga ik dat wel kunnen, presenteren? Is dat iets voor mij?' Ik heb dat nog nooit gedaan en ik heb daar ook niet naartoe gewerkt."

