Viktor en Marie Verhulst maken radiodebuut BDB

15 januari 2020

08u00

Bron: GVA 0 Showbizz Vanaf woensdag 15 januari mag Marie Verhulst (24) naast ‘nieuwe baasje van Samson’ ook ‘radiopresentatrice’ op haar CV zetten. Van 14u tot 16u hoor je haar elke woensdag op NRJ samen met haar broer Viktor (25) in ‘Studio Verhulst’.

Omdat het de eerste keer is dat Viktor en Marie als broer en zus samenwerken, vragen ze advies aan luisteraars die wel al jarenlang met hun familie in één bedrijf zitten. En aangezien Viktor via het tv-programma ‘Love Island’ de ultieme liefdesexpert is, kan je ook voor prangende amoureuze vragen bij hem terecht.

Je kan bij ‘Studio Verhulst’ ook kans maken op tickets voor Polarfest, dat op 15 februari plaatsvindt in de Antwerpse Waagnatie.