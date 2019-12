Viktor en Marie Verhulst krijgen eigen radioprogramma op NRJ LV

17 december 2019

11u03 1 Showbizz Marie (24) en Viktor (25) Verhulst krijgen in 2020 hun eigen radioprogramma bij NRJ. Daarmee zijn ze de eerste broer en zus die samen op de ether te horen zijn. In ‘Studio Verhulst’ zal hun familieband centraal staan.

Vanaf 15 januari zullen Marie en Viktor Verhulst elke woensdagnamiddag radio maken bij NRJ in ‘Studio Verhulst’. Ze zijn daarmee de eerste broer en zus in Vlaanderen die dat gaan doen. In het blok van 14 tot 16u gaan ze in gesprek met de luisteraar. In het programma zal muziek primeren en hun familieband centraal staan. Als kind vlogen ze elkaar vaak in de haren, nu zijn ze de beste vrienden, klinkt het. Maar hoe zit dat in andere families? Die en andere vragen zullen ze stellen aan hun luisteraars.

“Het is de eerste keer dat we echt gaan samenwerken en ik heb er héél veel zin in!”, vertelt Viktor. “Dit past bij ons: we zijn dol op de muziek die NRJ draait en we houden ervan als de dingen vooruit gaan, wat bij radio natuurlijk altijd zo is!”

Marie mocht al een beetje van de radio proeven als showbizzreporter bij NRJ. “Ik ben blij dat dat nu meer wordt. En dat dan nog samen met mijn beste vriend en broer. Ik wil trouwens alles eens geprobeerd hebben en radio maken stond nog op die wishlist. Mijn jaar start dus alvast goed!”

‘Studio Verhulst’, vanaf woensdag 15 januari van 14 tot 16u bij NRJ.