Viktor en Marie Verhulst bezoeken een leeg Plopsaland: “Klaar om open te gaan!” SDE

08 mei 2020

14u12

Bron: VIER 0

In een nieuwe aflevering van ‘Viktor Vlogdown’ gaan Viktor en Marie Verhulst op bezoek in Plopsaland. Nu de coronamaatregelen stilaan versoepeld worden, bestaat de kans dat het pretpark binnenkort zijn deuren weer opent. En wie beter om het park eens een grondige inspectie te geven dan Viktor en Marie zelf? Ze doen een grondig onderzoek in het momenteel nog lege pretpark.