Vijfde kind voor 'Dawson's Creek'-ster James Van Der Beek

24 februari 2018

11u00 0 Showbizz Acteur James Van Der Beek wordt weldra voor de vijfde keer vader. Op Instagram maakte de ster uit 'Dawson's Creek' de blijde verwachting bekend. "We zijn blij aan te kondigen dat we opnieuw iemand gaan toevoegen aan ons gezin", schrijft hij.

Thrilled beyond belief to announce that we are once again adding to our family 😍 And I say “beyond belief” because some people are probably wondering if we’re out of our minds. Which we might very well be... but I couldn’t be more excited. Or grateful. Or in awe of @vanderkimberly 🙌🏻 ❤️❤️❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@vanderjames) op 23 feb 2018 om 18:31 CET

"Sommige mensen vragen zich waarschijnlijk af of we niet goed bij ons verstand zijn. Misschien niet. Maar ik kon niet enthousiaster of dankbaarder zijn", aldus de Amerikaanse acteur die van 1998 tot en met 2003 furore maakte als Dawson Leery in de televisieserie 'Dawson's Creek'.

Van der Beek trouwde op 1 augustus 2010 in Tel Aviv met Kimberly Brook. Samen hebben ze drie dochters en een zoon.