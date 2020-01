Vijfde aflevering van Willy’s Wereld: Optreden met special guest Helmut Lotti Redactie

10 januari 2020

Een bijzonder moment in de carrière van Willy Sommers. De zanger trad op met het Golden Symphonic Orchestra in het kursaal van Oostende en kreeg daar het bezoek van een special guest. Dat was niemand minder dan Helmut Lotti.