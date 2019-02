VIJF wil met ‘Temptation Island’ fans van ‘The Voice’ afsnoepen: gaat ook de VTM-kijker vreemd vanavond? MC

15 februari 2019

00u00 0 Showbizz VIJF verschuift 'Temptation Island' van de vertrouwde donderdagavond naar vrijdag. Daardoor gaat Vlaanderens guilty pleasure vanavond de rechtstreekse confrontatie aan met VTM-topper 'The Voice van Vlaanderen'. Een berekende zet of een gewaagde gok?

Het was een stevige verrassing voor de 'Temptation Island'-fans twee weken geleden. Gedaan met het groepskijken op studentenkoten. Gedaan met samen gniffelen over het losbandige gedrag van een bende Vlaamse en Nederlandse fuifbeesten, om vervolgens zélf de donderdagnacht in te duiken. Na drie jaar verhuist VIJF zijn kijkcijferkanon (goed voor zo'n half miljoen Vlamingen) naar vrijdagavond. Daar neemt Vlaanderens guilty pleasure het op tegen 'The Voice', al enkele jaren een familietopper op VTM. Zo was de start van het zesde seizoen vorige week al goed voor ruim een miljoen fans.

Eigenbelang

Waarom deze ommezwaai? Er is uiteraard het eigenbelang, want VIJF kannibaliseert op die manier niet langer grote broer VIER. Die SBS-zender lanceert volgende week donderdag 'Trafiek Axel' en 'Control Pedro', die het moeten opnemen tegen 'Van algemeen nut' op Eén, 'De wereld rond met 80-jarigen' en 'Cold Case' op VTM en Europees voetbal op Canvas. 'Temptation Island' mee in die strijd gooien, zou te veel van het goeie zijn, dus programmeert VIJF volgende donderdag 'Streetdance 3D'.

