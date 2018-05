Vijf pertinente vragen over debacle van familie Markle: waarom heeft prins Harry zijn schoonvader nog nooit ontmoet? Karen Van Eyken

17 mei 2018

13u48

Bron: The Sun, Daily Mail 0 Showbizz Het lijkt wel het uit de hand gelopen scenario van een tv-soap. Maar voor prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle is het bittere realiteit. De aanloop naar hun huwelijksdag loopt niet bepaald over rozen. Het is een zeer hobbelig parcours met elke dag nieuwe strapatsen van de familie Markle. Hoe is het zo kunnen mislopen? Enkele pertinente vragen dringen zich op.

1. Hoe heeft het Britse paleis dit zo kunnen verknallen?

Er is misschien geen enkele organisatie op deze planeet die meer ervaring heeft met het organiseren van bruiloften en trouwstoeten. Kortom, de organisatie van een dergelijk publiek evenement is een kolfje naar hun hand.

Bovendien kunnen ze normaal heel erg goed lastige gasten in het gareel houden. Dus waarom zijn ze er nu helemaal niet in geslaagd om de problemen met de familie Markle proactief op te lossen?

Heeft er echt niemand bij stilgestaan wat de mogelijke impact van zo'n mega-event kan zijn op enkele kwetsbare individuen die deel uitmaken van de familie Markle?

2. Waarom heeft niemand de familie Markle gegoogeld?

Zelfs de meest oppervlakkige internetzoekopdracht zou een paar alarmbellen hebben doen afgaan. Hadden ze niet op zijn minst een paar stappen kunnen ondernemen om iedereen van de schoonfamilie op dezelfde lijn te krijgen, zodat we vandaag niet zouden moeten luisteren naar de tirades van Meghans halfzus Samatha en niet opgeschrikt worden door de venijnige brieven die Meghans halfbroer heeft geschreven aan Harry en die bol staan van de negatieve uitlatingen over de aanstaande bruid.

Wat hield hen tegen? Incompetentie? Overgevoeligheid? Of dacht het huwelijkspaar zelf, gezeten op hun roze wolk, dat het er gewoon niet toe deed?

3. Waarom is mama Markle pas nu naar het Verenigd Koninkrijk gevlogen?

Net zoals de moeder van iedere andere bruid is Doria een sleutelfiguur, niet in het minst omdat ze, afgezien van Meghans vader, het enige andere familielid van Meghan is met een uitnodiging voor de trouw op zak.

Is het niet gewoon een beetje vreemd dat ze pas gisteren op Britse bodem is geland - slechts drie dagen voor de grote dag? Waarom is ze niet vroeger naar het VK gehaald om haar dochter bij te staan bij de laatste voorbereidingen van hét huwelijk van het jaar?

Het gebeurt immers niet elke dag dat je dochter met een prins trouwt. Bovendien heeft papa Markle definitief voor het huwelijk afgezegd en zal mogelijk Doria haar dochter naar het altaar moeten leiden - met een vreselijke jetlag achter de kiezen.

4. Waarom zijn slechts twee leden van de familie Markle officieel uitgenodigd?

Het lijkt op het eerste gezicht toch onbegrijpelijk dat enkel de (gescheiden) ouders van Meghan een uitnodiging hebben gekregen. De gevolgen zijn er dan ook naar.

Ondanks het feit dat ze geen uitnodiging op zak hebben, kwamen Meghans neef Tyler en zijn halfbroer Thomas Dooley, vergezeld door hun moeder Tracy Dooley aan op het Londense vliegveld van Heathrow.

Tracy is de ex-vrouw van Meghans halfbroer Thomas Jr. en zal samen met haar twee zonen optreden als ‘bijzondere commentatoren’ in allerlei televisieprogramma's. Ook halfzus Samantha laat het niet na om zo nu en dan haar gal te spuien.

5. Waarom heeft prins Harry zijn schoonvader nog niet ontmoet?

Prins Harry doet niets liever dan de wereld af te reizen om personaliteiten en gewone mensen de hand te schudden en met hen een babbeltje te slaan. Hij had zeker een paar uur de tijd kunnen nemen om een ​​biertje te drinken met de vader van zijn aanstaande vrouw.

De relatie tussen man en zijn schoonvader is misschien niet altijd de gemakkelijkste, maar je moet ergens beginnen. En een ongemakkelijke ontmoeting bij het altaar was wellicht niet de ideale plek om elkaar voor het eerst te spreken. Nu de schoonvader niet naar het huwelijk blijkt te komen, is het maar de vraag wanneer de twee elkaar dan wel gaan ontmoeten.

Het is ook onduidelijk wanneer Meghan haar vader voor het laatst heeft gezien en of het koppel niet meer had kunnen doen om de man te helpen en op het gemak te stellen in de aanloop naar hun huwelijk.

Volgens de Britse tabloids hebben de royals het dus gewoon aan zichzelf te danken dat alles in de aanloop naar het huwelijk in de soep is gedraaid.