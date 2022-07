Vijf optredens op één dag: wij volgden De Romeo's op de drukste dag uit hun carrière

Royalty Onthullen­de memoires van prins Harry zijn uitgesteld: “Bepaalde inhoud zal zijn familie nerveus maken”

In uiterste spanning keek men uit naar de gevreesde biografie van prins Harry (37). Die zou eind dit jaar in de rekken liggen, maar nu laat het toch nog op zich wachten. Het boek staat nog niet in de lijst van uitgeverij Penguin Random House, wat wil zeggen dat de uitgave waarschijnlijk is uitgesteld. Tot grote opluchting van de koninklijke familie.

