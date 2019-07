Vijf maanden na ‘Hanne Danst’: “Mijn dochter heeft nog steeds moeite met de kusscène” TK

Vijf maanden geleden vervulde VRT-nieuwsanker Hanne Decoutere (39) haar droom om ballerina te worden waargemaakt: in 'Hanne Danst' bracht ze met succes de balkonscène uit 'Romeo & Juliette' van het Ballet van Monte-Carlo. Dat wil echter niet zeggen dat ze intussen haar pointes aan de haak heeft gehangen: ze volgt nog steeds vijf uur ballet per week. "Minder is onmogelijk."

Een zwart gat is er niet geweest na ‘Hanne Danst’, vertelt Decoutere. Of toch niet mentaal: “Maar fysiek! Ik miste het afzien verschrikkelijk. En nog altijd. Mensen zeggen: topsporters zijn zot. Maar tegen of net over je grens gaan, is serieus verslavend”, klink het in Het Nieuwsblad. Dat ze nooit professioneel danseres zal zijn, doet nu veel minder pijn dan vroeger. “Het is goed. Het gemis is ingevuld. Ik heb een soort rust over mij gekregen. Ook mijn collega’s zeggen: we hebben een andere Hanne teruggekregen. Altijd heb ik me afgevraagd: Was ik wel goed genoeg? Had ik het mentaal aangekund? Die twijfel is nu weg.”

Ze herbekijkt haar finale opvoering nog vaak. “In het begin elke dag. Ook omdat de kinderen het vroegen. Mijn dochter had nochtans problemen met de kusscène. Altijd als we keken, vroeg ze waarom ik dat niet met papa had gedaan. En nu nog. Als Gabor (Kapin, haar danspartner, nvdr.) komt, zegt ze niet veel. Blijkbaar kwam het zo echt over, dat het voor een kind moeilijk te begrijpen is. We blijven haar uitleggen dat het niet echt is.”