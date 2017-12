Viert Justin Bieber kerst zonder Selena? KD

17u02 0 Showbizz Als Justin Bieber zijn kerstboom versiert, gaat dat zo.

Een foto die is geplaatst door Justin Bieber (@justinbieber) op 14 dec 2017 om 09:50 CET

De popster mag nog zo zijn best doen, het is lang niet zeker dat hij kerst ook met zijn grote liefde Selena Gomez zal vieren. "Pas op, het zit goed tussen hen. Ze brengen veel tijd samen door. Maar ze doen het rustig aan. Zolang Justin haar niet helemaal heeft overtuigd dat hij deze keer een betere partner kan zijn, blijft Selena voorzichtig. Zo neemt ze hem voorlopig niet mee naar familiebijeenkomsten. De kans dat ze Kerstmis apart vieren, is groot."

Instagram Justin Bieber