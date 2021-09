Vieren Meghan en Harry kerst in het Verenigd Koninkrijk? “Mogelijke kans op verzoening”

RoyaltyDat Meghan Markle (40) een behoorlijk verzuurde relatie heeft met haar schoonfamilie, was al langer duidelijk. Maar ook met haar eigen familie - en dan vooral papa Thomas - kan ze niet door één deur. Volgens royaltyexpert Katie Nicholl zou ze echter beter proberen om de banden met beide families weer aan te halen. Kerstmis is daarvoor een prima gelegenheid, klinkt het in Closer.

Thomas Markle (77) wil dolgraag z'n kleinkinderen - Archie en Lilibet - in de armen kunnen sluiten. Dat mag wel blijken uit de vele interviews die de man al jaren geeft aan wie het maar wil horen. Alleen z'n eigen dochter, Meghan Markle, lijkt geen oren te hebben naar z'n smeekbedes. Hun relatie is behoorlijk verzuurd sinds Thomas vlak voor Meghans huwelijk in 2018 samenwerkte met paparazzi-fotografen. Vervolgens gaf hij verstek voor de trouwpartij omdat hij een hartaanval kreeg. Sindsdien heeft hij geen contact meer gehad met Meghan en haar echtgenoot Harry, die in interviews al aangaf dat ze zich verraden voelde. Tot grote spijt van Thomas, die hoopt op een verzoening met z'n dochter. Al moet ze wel prioriteiten stellen, vindt hij. “Ik zou graag zien dat Meghan en Harry het bijleggen met de Queen en met de vader van Harry. Misschien kunnen wíj het dan daarna goedmaken”, klonk het in een recent interview.

Slecht voor het imago

Wel meer mensen vinden dat Meghan het eigenlijk zou moeten goedmaken met haar (schoon)familie. Al was het maar omdat al die ruzies niet bepaald goed zijn voor haar imago. “Gezien Meghan’s werk als filantrope, komt het niet goed over dat ze geen goede relatie heeft met haar familieleden, met uitzondering van haar mama, Doria", zegt royaltyexpert Katie Nicholl, die een boek over Harry en Meghan schreef, in Closer. “We hebben gezien hoe haar vader haar publiekelijk de hand toestak in een poging om zich met z'n dochter te verzoenen en hoe hij zich al verschillende keren heeft geëxcuseerd. Meghan loopt het risico dat het erop begint te lijken dat ze haar vader niet wil vergeven en niet om hem geeft", vervolgt ze. “Bovendien wordt hij ouder en is hij niet echt in goede gezondheid. Er zijn nu ook al twee kleinkinderen die Thomas niet heeft ontmoet. Dat moet erg onthutsend zijn voor hem."

Prioriteit voor schoonfamilie

Katie voegt eraan toe dat Meghan vermoedelijk wel prioriteit zal geven aan de relatie met haar schoonfamilie, die ook nodig hersteld moet worden. “Toen Harry en Meghan vertrokken, maakten ze het erg duidelijk dat ze hun thuis in Groot-Brittannië niet wilden opgeven. Ze hebben Frogmore Cottage nog steeds en zijn dus van plan om terug te komen naar het Verenigd Koninkrijk. Kerstmis wordt gezien als een goede kans. Dan zijn er misschien verzachtende omstandigheden, die de weg naar verzoening kunnen vrijmaken. Het is in ieder geval wat de Queen wil", zegt Nicholl. “Prins Charles wil z'n kleinkinderen graag zien. Als ze zouden afspreken, zou dat een duidelijk teken zijn dat ze verder willen en hun problemen willen uitklaren."

LEES OOK: