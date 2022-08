Vierde ‘Star Trek’-film zit zonder regisseur: Matt Shakman maakt mogelijk een overstap naar ‘Fantastic Four’

FILMRegisseur Matt Shakman (47), vooral bekend van de Disney+-reeks ‘WandaVision’, neemt afscheid van ‘Star Trek’. Hij was de regisseur van de vierde film van de reeks, maar door problemen in zijn planning stapt hij op. Volgens ‘Deadline’ is de filmmaker in gesprek om een overstap te maken naar de aankomende Marvel-film ‘Fantastic Four’.

“Matt Shakman is een ongelooflijk getalenteerde filmmaker en we betreuren het dat de timing niet goed is om onze aankomende ‘Star Trek’-film te regisseren”, aldus Paramount Pictures in een verklaring. “We zijn dankbaar voor zijn vele bijdragen, zijn enthousiast over de creatieve visie van dit volgende hoofdstuk en kijken ernaar uit om het met de wereld te delen.” Er wordt onmiddellijk een vervanger voor Matt Shakman als regisseur gezocht. De film is een topprioriteit van de studio in Melrose Avenue en zou op 22 december 2023 te zien zijn. Op dit moment is het nog onduidelijk of ze de release van de film moeten uitstellen.

De aankomende ‘Star Trek’-film is al lang in ontwikkeling, met Matt Shakman als regisseur en J.J. Abrams als producer. Ambrams maakte eerder al drie films als reboot van de originele ‘Star Trek’-serie op televisie. De originele cast keer terug voor het vervolg, met Chris Pine als frontman Captain Kirk en Zachary Quinto als mysterieuze Mr. Spock. Ook Simon Pegg, Karl Urban, Zoë Saldana en John Cho kruipen mee in het fictieve ruimteschip Enterprise. De cast verscheen het laatst in ‘Star Trek Beyond’, de derde film van de reeks uit 2016.

Fantastic Four

Na een grote rol te hebben gespeeld bij de lancering van de ‘Marvel Studios’ limited-serie ‘WandaVision’, is Matt Shakman misschien klaar om te helpen bij het lanceren van één van de meest gewaardeerde films van de studio. Verschillende bronnen vertellen aan ‘Deadline’ dat Shakman in gesprek is om Marvel’s nieuwe ‘Fantastic Four’-film te regisseren. Hoewel er nog geen formeel aanbod is gedaan, zijn de eerste besprekingen begonnen en gaat het de goede kant op. Marvel was niet bereikbaar voor commentaar.

Shakman zou de plaats innemen van Jon Watts, die in het voorjaar afscheid nam van het project. Watts had juist ‘Spider-Man: No Way Home’ geregisseerd, waar hij groot succes mee had. De superheldenfilm werd de zesde meest winstgevende film in de wereldwijde box office-geschiedenis met maar liefst 1,89 miljard dollar. Kort daarna vertelde Watt dat hij een pauze nodig had van ‘Fantastic Four’. Marvel ging snel op zoek naar zijn vervanger, ontmoette een aantal kandidaten, maar dacht dat de zoektocht tot in de herfst zou kunnen duren. De nieuwe ‘Fantastic Four’-film mikt op een release op acht november 2024.

