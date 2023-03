Vierde keer, goede keer? André Hazes en zijn Monique zijn terug samen

“Jij hebt mij altijd meer liefde gegeven dan ik verdiende”, schrijft André bij een romantische foto van hen twee op Instagram. “Je was er in goede, en hebt mij nooit laten vallen in slechte tijden. Je hebt altijd gezien dat er nog goed in mij zat terwijl ik daar zelf aan twijfelde. Waar ik het meest dankbaar voor ben dit weekend, is dat ons kleine aapie tegen een vader opkeek die is wie hij nu is. En dat ben ik mede dankzij jouw eindeloze hoop, steun en geloof. Mijn hart ligt voor altijd bij jou. En ik zal nog langer van je houden.” Een opvallende bekentenis, nadat de zanger er meermaals voor koos om Monique achter zich te laten. Maar wel eentje waar Monique volledig in gelooft. “I’m your rock, you’re my star”, reageert ze in de commentaarsectie.

Hobbelig liefdesparcours

André en de zestien jaar oudere Monique hebben een hobbelig liefdesparcours achter de rug. De twee begonnen in 2014 met elkaar te daten. Twee jaar later, in 2016, werd hun zoontje Dré geboren. Begin 2018 sloeg het noodlot voor het eerst toe, en het koppel kondigde hun breuk aan. Het drukke schema van André werd als reden opgegeven. Lang duurden de problemen echter niet, want in mei van datzelfde jaar waren ze alweer samen.

(Lees verder onder de foto)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het geluk is echter van al even korte duur, want in 2019 krijgt André gevoelens voor iemand anders. Het ging om Bridget Maasland, met wie de zanger zich volgens geruchten kort daarna verloofde. Na slechts drie maanden was de liefde echter weer voorbij, en wie stond hem weer op te wachten? Juist ja, Monique. In februari 2020 kondigden ze aan dat ze opnieuw een relatie waren gestart. Ze houden het uit tot december, en André vraagt haar ten huwelijk. De verloving werd in maart 2021 alweer verbroken, want André zag het niet meer zitten. “Met een gebroken hart moet ik bevestigen dat André er alweer voor heeft gekozen om bij zijn gezin weg te gaan”, aldus een treurige Monique. Haar vervangster kwam er in de vorm van Sarah van Soelen, waarvan André in april 2021 aankondigde dat ze zijn nieuwe vriendin was. In oktober dat jaar loopt ook die romance mis.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Monique en André Hazes samen op reis met hun zoon. © Instagram

Verzoening

Lang deden geruchten de ronde dat André, die zich in tussentijd liet behandelen voor zijn drugs- en alcoholverslaving, zijn weg naar Monique weer terug had gevonden. De twee werden vaak samen gespot en deelden ook foto’s op sociale media. Nu bevestigen ze dan toch dat het klopt: André en Monique geven hun relatie - alweer - een kans.

Een dag geleden kon men ook al tussen de lijntjes door afleiden dat ze weer samen waren. “Na anderhalf jaar geen podium, geen publiek, geen stress en geen drank is daar, over een klein half uurtje, het moment waar hij de afgelopen maanden mentaal keihard naar toe heeft geleefd en gewerkt. Dit keer zonder stress, maar met gezonde spanning en uitkijkend naar het publiek en het applaus dat hij zo gemist heeft. Helder in het koppie en met een stem beter dan ooit. Waar hij voorheen al dagen niet te harden was en er tegenop keek als een gek, heeft dat nu plaats gemaakt voor kalmte, plezier en enthousiasme. Ik ben f*cking trots op deze gozer”, zo schreef Monique bij een foto’s van André op het podium, tijdens zijn eerste concert in lange tijd.

André’s reactie op het bericht? “Ik houd van jou, schat.”

LEES OOK

KIJK. Het turbulente liefdesleven van André Hazes