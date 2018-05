Vierde 'F.C. De Kampioenen'-film komt er toch, maar wel in eigen land Kampioen zijn blijft plezant (maar nu is 't in eigen land) MC

11 mei 2018

00u00 0 Showbizz Dat pensioen aan het einde van de vorige film was maar een grapje. Omdat Vlaanderens populairste voetbalploeg nog altijd veel bezoekers lokt, en omdat de acteurs er erg veel zin in hebben, komt er eind 2019 een vierde 'F.C. De Kampioenen'-film in de zalen. Hun avonturen beleven ze wel in eigen land. "Er komt een spectaculair slot in het centrum van een grote Vlaamse stad", verklapt Jan Verheyen, opnieuw de regisseur van dienst.

De slotscène van 'F.C. De Kampioenen 3: Kampioenen Forever' was een 'flash forward' naar de toekomst. We zagen hoe de Kampioenen eruitzien op het ogenblik dat Eén de 8.000ste aflevering van 'Blokken' uitzond (vanavond presenteert Ben Crabbé de 5.114ste, red.), hoe DDT en Fernand de rest van hun dagen in de gevangenis slijten, en hoe trainer Oscar lang en gelukkig leefde in Afrika. Het blijkt maar een droom te zijn geweest, of een grapje, want eind volgend jaar kan Vlaanderen weer stormlopen voor een nieuwe 'Kampioenen'-film.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN