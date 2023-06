Vierde afscheidsconcert voor #LikeMe in het Sportpaleis, tickets nu al te koop

Celebrities Na zoektocht van twee jaar: Jennifer Lopez en Ben Affleck tellen 60 miljoen dollar neer voor nieuw liefdes­nest­je

Het heeft eventjes geduurd, maar Jennifer Lopez (53) en Ben Affleck (50) hebben eindelijk hun droomwoning gevonden. Het bekende koppel was al zo’n twee jaar op zoek naar een nieuw liefdesnestje. Nu de deal officieel rond is, laten de twee er dan ook geen gras over groeien. Op woensdag werden er namelijk al verhuiswagens op de oprit van de villa gespot.