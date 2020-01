Vierde aflevering van ‘Willy’s Wereld’: achter de schermen bij zijn optredens Redactie

03 januari 2020

06u00 0

Willy Sommers staat al bijna vijftig jaar op het podium en in deze aflevering kan je zien hoe de charmezanger het leven als artiest zelf ervaart. We volgen hem achter de schermen bij een optreden in het Witte Paard en in Kerken. Ook is te zien hoe zanger uitgebreid de tijd neemt voor zijn fans.