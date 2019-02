Vier uur durend afscheid voor radiomaker Luc Janssen SD

19 februari 2019

10u29

Bron: Belga 0 Showbizz Radiomaker Luc Janssen (64) gaat op pensioen en dat viert Radio 1 met een passend eerbetoon. Vier uur lang zal er op donderdag 28 februari afscheid genomen worden tijdens het afscheidsprogramma ‘In Memoriam de Lux’.

Luc Janssen begon zijn carrière in 1979 bij Omroep Brabant, waar hij het legendarische muziekprogramma ‘Domino’ presenteerde. Hij was ook samensteller van het televisieprogramma ‘Villa Tempo’. Eind jaren tachtig trok hij naar Nederland, waar hij voor de VPRO programma’s maakte voor radiozender 3FM. Bij Studio Brussel maakte hij onder meer ‘Krapuul de Lux’, ‘Select’, ‘Court Circuit’, ‘De Good Luc Show’, ‘Luftwaffe FM’ en ‘Mish Mash’. Voor Canvas presenteerde hij jarenlang het cultuurprogramma ‘LUX’, en hij was ook vaste presentator op Rock Werchter en Pukkelpop. Sinds 2007 maakt hij op Radio 1 ‘Helden’, ‘Closing Time’ en - tot vandaag - ‘Retro’.

Janssen vertelde in Humo: “Ik had gewoon willen stoppen, zonder dat er iets bijzonders zou gebeuren, maar dat bleek niet tot de mogelijkheden te behoren.” Het wordt dus een vier uur durende radioshow, die Janssen zelf presenteert met zijn zoon Eppo, programmator bij Pukkelpop. Luisteraars kunnen de programmamakers laten weten welk nummer ze graag tijdens het afscheidsprogramma willen horen.