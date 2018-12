Vier radiozenders bundelen hun krachten als De Warmste Radio KD

04 december 2018

10u33

Bron: VRT 0 Showbizz Op 24 december bundelen vier VRT-radionetten een dag lang samen hun krachten voor De Warmste Radio: een uniek verzoekprogramma via het sms-nummer van De Warmste Week. Op die manier geeft het verzamelde miljoenenpubliek van Radio 1-, Radio 2-, MNM- en Studio Brussel-luisteraars alle goede doelen van De Warmste Week een laatste duwtje in de rug.

De Warmste Radio wordt gepresenteerd door zes radiostemmen van vier VRT-radiozenders. Sofie Lemaire (Radio 1), Anja Daems (Radio 2) en Dorianne Aussems (MNM) presenteren op 24 december van 9 tot 18 uur samen met de drie presentatoren van Music For Life, zijnde Eva De Roo, Michèle Cuvelier en Otto-Jan Ham. Het gezamenlijk radioprogramma wordt live uitgezonden vanuit Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke en is integraal te bekijken op Eén.

De Warmste Radio wordt de eindspurt van De Warmste Week: negen uur lang kiezen de luisteraars de muziek van De Warmste Radio door hun verzoekplaatje door te sturen via sms naar 4342. Dat kost 1 euro en gaat integraal naar alle goede doelen van De Warmste Week.