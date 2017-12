VIER pakt uit met 'Leeuwenkuil', een gloednieuw programma voor en door ondernemers DBJ

22u20

Bron: SBS 0 SBS Leeuwenkuil Showbizz VIER komt met een nieuw programma op de proppen. 'Leeuwenkuil' heet het en vijf topondernemers gaan erin op zoek naar een gouden idee. Die krijgen ze toegereikt door kandidaten die hun ideeën zo goed mogelijk aan hen proberen te verkopen. De vijf topondernemers zijn Bart Verhaeghe, Conny Vandendriessche, Luc Van Mol, Jürgen Ingels en Bart Deconinck.

Vijf Leeuwen, vijf van de meest gerenomeerde, ondernemende en succesvolste zakenlui die België rijk is. Dit voorjaar zullen zij de dromen van honderden ondernemers kraken of maken. Ze hebben elk hun eigen fortuin opgebouwd vanaf nul. Hard werken en de juiste beslissingen nemen maakt waar ze nu staan: aan de top van de zakenwereld.

De leeuwen

Bart Verhaeghe is een succesvol ondernemer met 2 voorliefdes. Als vastgoedexpert is hij de bezieler en oprichter van Uplace maar ook de trotse eigenaar van Club Brugge. Conny vandendriessche is mede oprichtster van Accent Jobs en CEO van Stella P. Luc Van Mol is oprichter en CEO van winkelketen ZEB en met meer dan 60 winkels dé expert in verkoop. Jürgen Ingels bracht met Clear2Pay duidelijkheid in de complexe wereld van geldtransacties. En Bart Deconinck tot slot, co-founder van Zedra, heeft tonnen ervaring in het oprichten van financiële fondsen.

Opzet

De ondernemers krijgen drie minuten tijd om hun idee voor te leggen aan de vijf topondernemers, zij zullen beslissen of zij hun eigen geld willen investeren in de voorgestelde producten of diensten. Evy Gruyaert leidt het geheel in goede banen.

Leeuwenkuil is de Vlaamse versie van 'Dragons’ Den' van de Britse omroep BBC 2. Het programma wordt in het voorjaar van 2018 uitgezonden op VIER.