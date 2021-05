Vier maanden na huwelijksbreuk wonen ze al samen: Sergio Herman (51) heeft een nieuwe vlam

Celebrities Spice Girls-zangeres Mel B verschijnt bont en blauw in filmpje

15 mei Fans van Melanie Brown (45) aka Mel B van de Spice Girls moesten de afgelopen dagen twee keer kijken. In een filmpje van de Britse organisatie Women’s Aid is te zien hoe de zangeres vol staat met blauwe plekken. De video in kwestie maakt deel uit van een campagne die zich inzet voor de veiligheid van zowel vrouwen als kinderen.