Vier maand na zelfmoord van Netflix-ster Daisy Coleman (23) stapt ook haar moeder uit het leven: “Haar verdriet was bodemloos”

ShowbizzMelinda Coleman (58) - de moeder van Daisy Coleman, die te zien was in de Netflix-documentaire ‘Audrie & Daisy’- is onverwacht overleden. Volgens haar omgeving ontnam Melinda zichzelf het leven omdat het verdriet om het verlies van haar dochter te groot geworden was. In augustus, nu vier maanden geleden, stapte dochter Daisy uit het leven nadat ze verkracht én gefilmd werd op een feestje onder vrienden.

Melinda Coleman was sinds de aanranding van haar dochter aan de slag als activiste tegen seksueel geweld. “We zijn in shock en vol ongeloof om met onze familie te moeten delen dat we Melinda Coleman vanavond hebben verloren aan zelfmoord”, bevestigde de organisatie waarvoor ze zich inzette het overlijden. “Het bodemloze verdriet van het verlies van haar man, haar zoon Tristan (die in 2018 om het leven kwam na een autocrash, red.) en Daisy was meer dan ze op de meeste dagen aankon. Ze hield zoveel van haar kinderen en geloofde in hen. Het is geen toeval dat ze enkele van de meest begaafde, gepassioneerde en veerkrachtige kinderen op de wereld heeft gezet. Onze harten zijn voor altijd bij haar achtergebleven zonen Logan & Charlie.”

Melinda heeft nooit kunnen verwerken wat haar dochter was overkomen. In ‘Audrie & Daisy’ beschreef Daisy hoe ze in januari 2012 op 14-jarige leeftijd op een feestje in Missouri seksueel werd aangevallen door Matthew Barnett, toen een 17-jarige vriend die zwaar onder invloed was. Haar nachtmerrie begon toen Daisy en een 13-jarige vriendin in de nacht van 7 januari 2012 alcohol dronken in Daisy’s kamer. De twee glipten het huis uit en werden opgepikt door Barnett en een andere jongen die hen naar Barnett’s huis brachten. Daar bevonden de meisjes zich onder enkele van de meest populaire jongens van de school, vooral atleten. Volgens Daisy kreeg ze daar een transparante vloeistof toegediend, waarna ze een totale black-out kreeg.

Quote Mensen noemden me elke dag een teef, een hoer of een slet Daisy Coleman.

Verschrikkelijke feiten

Het eerste dat Daisy Coleman zich vervolgens herinnerde, was haar verbazing dat ze nog leefde. Ze werd versuft wakker in de buurt van haar huis en kroop naar de voordeur, waar ze gevonden werd door haar moeder Melinda en jongere broer Tristin. Daisy had uren buiten gelegen in de vrieskou en kon niet meer praten, haar haren waren bevroren en ze droeg geen sokken of schoenen, alleen een T-shirt en joggingbroek. “Het leek alsof er iemand tegen de deur viel”, zei moeder Melinda. “Ik bleef maar denken: was ze aan het slaapwandelen? Zij had zelf absoluut geen idee.”

De verschrikkelijke feiten kwamen echter snel aan het licht, want terwijl Daisy verkracht werd door Matthew Barnett, filmde een tweede student het gebeuren op zijn gsm. Agenten zeiden tijdens het onderzoek dat de video niet meer bestond, maar het kwaad was al geschied. Coleman kreeg in haar omgeving en op school - waar de beelden gretig gedeeld werden - meedogenloze verwijten naar het hoofd geslingerd, vernederd en haar hele familie werd lastiggevallen. “Mensen noemden me elke dag een teef, een hoer of een slet”, aldus Daisy. Ze kreeg ook te horen dat ze “had kunnen verwachten” verkracht te worden, haar moeder Melinda werd ontslagen bij de plaatselijke dierenkliniek door het schandaal. Vrienden van de daders riepen zelfs een hashtag op Twitter in het leven om ‘gerechtigheid’ te eisen voor hun onschuld.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Melinda en haar dochter Daisy waren onafscheidelijk. © YouTube

Dader vrijuit

Toch werden de daders nooit gestraft. Twee maanden na de verkrachting liet rechter Robert Rice alle aanklachten vallen. Volgens de familie van Daisy was dit te wijten aan de politieke connecties van de familie van Matthew Barnett, die stelde dat de seks met wederzijdse toestemming gebeurde. Zo zit Barnett’s grootvader al 32 jaar in het bestuur van Missouri. “Ze hebben het allemaal laten vallen en de rechter zou me nooit vertellen waarom”, zei moeder Melinda. “Tot op de dag van vandaag hebben ze me nooit verteld waarom dat is gebeurd.”

Daisy Coleman moest via Facebook vernemen dat haar zaak zonder gevolgen werd geklasseerd. Het had allemaal een meedogenloze impact op haar welzijn: in 2014 werd Daisy opgenomen in het ziekenhuis na een zelfmoordpoging, maar dat bleek niet de eerste keer. “Mijn dochter is zo geterroriseerd dat ze probeerde zelfmoord te plegen. Misschien komt het nooit meer goed met haar”, liet Melinda toen optekenen. “Ze heeft zoveel meegemaakt en zelf zo weinig gedaan. Alle andere kinderen zijn aan het feesten en doen al deze dingen en dat doet zij niet, ze is altijd bij mij thuis. Ze laten haar gewoon niet met rust. Letterlijk, ik heb een grote boodschappentas vol met de berichten die ik van Facebook heb afgedrukt. Zakken vol. F*ck jullie opmerkingen, ga de stad uit, ga weg.”

In ‘Audrie & Daisy’ komt overigens ook aanrandingszaak van Audrie Pott uit 2012 aan bod, die verkracht werd door dezelfde dader. Zij koos er 10 dagen na de feiten voor een einde te maken aan haar leven. De documentaire is ook bij ons te bekijken via Netflix.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be.

