Vier luisteraars winnen een bitcoin tijdens ochtendshow van Maarten en Dorothee: “Meer dan 200 keer gebeld”

Veel tijd om te bekomen had Wendy echter het niet. “Het zijn examens dus ik moet ze zo dadelijk naar school brengen. Aangezien Wendy vier kinderen heeft, was Dorothee wel benieuwd naar hoe ze deze ochtend de tijd gevonden had om zo vaak naar te studio te bellen. “Ik ben blijven bellen terwijl ik mijn kinderen wakker gemaakt heb. Mijn oudste zoon heeft zich vervolgens eventjes ontfermd over mijn andere kinderen.”

Voor het duidelijk werd dat Wendy de Bitcoin won, was er wel eventjes verwarring in de studio. Maarten en Dorothee kregen naast Wendy namelijk ook nog een tweede beller aan de lijn. Uiteindelijk bleek het om Luc Vancoillie, de papa van Maarten, te gaan. En dat was niet het eerste flauwe mopje dat de Q-dj deze ochtend uithaalde. De eerste beller die vandaag de studio bereikte was namelijk Leon, het zoontje van Maarten.

Fiets voor de kinderen

Ook luisteraar Ilian (21) is een bitcoin rijker. Al was er opnieuw even verwarring in de studio, want Ilian dacht dat hij verkeerd verbonden was. Hij kreeg Joe-dj’s Sven en Anke aan de lijn, maar natuurlijk zaten Maarten en Dorothee in het complot en was het een grap. “Ons mopje is een beetje te goed gelukt. Veel mensen hadden het niet door", vertelt Maarten achteraf tijdens de uitzending. Daarnaast hadden de Q-dj’s nog iets om het goed te maken, want ook Ilian mag zichzelf de trotse winnaar van een bitcoin noemen. “Ik ga hem nog eventjes bijhouden, want ik geloof dat de waarde in de toekomst nog gaat stijgen. Vervolgens wil ik hem gebruiken als startkapitaal om naar Frankrijk te verhuizen en daar te gaan leven in de bergen."