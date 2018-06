Vier doden?! Loodzware tol in seizoensfinale ‘Familie’ HL

29 juni 2018

21u45 716 Showbizz Amélie in een flinke plas bloed en met een gapende steekwonde in haar linkerzij. Dat beeld sloot vrijdagavond het 27ste en wellicht ook het meest dodelijke seizoen van ‘Familie’ af. Overleeft zij de seizoensfinale niet? En stierven er nog drie andere personages?

De soapfans hadden wel verwacht dat de seizoensfinale flink wat suspense in petto zou hebben, maar het luguber strikje errond deed toch schrikken. De slotaflevering trok zich nochtans vrolijk op gang met Zjef en Rudi, die hun eerste huwelijksverjaardag vierden. En ook Stefanie zorgde voor opluchting. De dochter van Benny stapte dan toch niet onbezonnen op een vliegtuig om in haar eentje naar Nigeria te reizen om Ayo te zoeken.

Maar daarna was het tijd voor drama en schakelde ‘Familie’ een paar versnellingen hoger, waardoor de kijker ongetwijfeld een paar keer vergat te ademen. Evy regelde een geheime ontmoeting met haar stalker Stan om hem te overtuigen om zich aan te geven. Net toen dat leek te lukken, verscheen de overbezorgde Maarten op de proppen en ontstond er een schermutseling. Daarbij werd Stan eerst neergeschoten en viel hij vervolgens nog een verdieping naar beneden. De eerste dode van de avond?

Ook de situatie van Emma en Guido liep uit de hand en dat kwam enkel omdat de anders zo begripvolle Emma compleet de pedalen verloor. De jonge mama vond er niet beter op om haar biologische dochter Milou te ontvoeren! En dat liep mis, toen het meisje verdween. Bij haar zoektocht zag Emma haar pop op het water drijven. Was Milou in de vijver gesukkeld? Emma dook haar meteen achterna en kwam vervolgens niet meer boven. Aan het wateroppervlak: geen enkele luchtbel meer te zien. Oei! Emma verdronken? Nee! En Milou ook?

En dan kwam er nog de heftigste cliffhangher, die de fans helemaal verward en vol vragen achterliet. Amélie lag roerloos op de keukenvloer in een plas bloed met naast haar een scherp slagersmes en Veronique in shock. Net als de onthutste kijkers thuis, wist zij duidelijk niet welke drama er zich zonet had afgespeeld. De kijker had enkel gezien hoe Amélie haar verjaardag met veel cocktails vierde. In een dronken bui kregen Veronique en Amélie woorden. Veronique verweet haar halfzus dat ze nooit een echte Van den Bossche zal worden, omdat ze daarvoor te lui, te dom en te laf is. Amélie diende haar van weerwoord met: ‘En jij denkt dat de evenaar door je gat loopt’. Escaleerde die ruzie zodanig dat Amélie die met haar leven moest bekopen?

Het voorbije seizoen zorgde ‘Familie’ al voor veel drama met vijf doden: Miekes ex Wim (David Michiels), de baby van Marie (miskraam), Paul Wils (Dries Vanhegen), Ronald (Dimitri Duquennoy) en zijn handlanger Jasper (Aaron Roggeman). Maar door deze heftige seizoensfinale kunnen aan die lijst misschien nog vier namen worden toegevoegd. Met die verontrustende gedachte werd de kijker de zomer ingestuurd.