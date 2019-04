VIDEO. Zo zal het Plopsa-hotel eruitzien: overnachten bij Bumba en Mega Mindy GUS

10 april 2019

13u23 0 Showbizz De eerste steen van het eerste Plopsa-hotel in De Panne is officieel gelegd. Tegen de zomer van volgend jaar moeten de 117 gethematiseerde kamers, het restaurant, de twee bars en de drie vergaderzalen afgewerkt zijn. Ook de komende jaren blijft Plopsa investeren in zijn pretpark in De Panne. Deze zomer opent de Dinosplash, in 2021 een indoorzone rond Bumba en in 2022 een nieuwe achtbaan.

Plopsaland De Panne heeft de eer om als eerste park binnen de Plopsa Group een hotel te hebben. “We richten ons zowel naar de Plopsa-bezoekers als naar zakelijke toeristen”, zegt algemeen directeur Steve Van den Kerkhof. “Het unieke is dat we veel belang hechten aan de decoratie. Het begint al in de foyer die we zullen inrichten als een operazaal. Van de 117 kamers zijn er elf ingericht als themasuites en veertien als luxesuites. Maya de Bij, kabouter Plop, Mega Mindy, K3 en Bumba krijgen elk hun kamer. De standaardkamers meten we het thema theater aan.”

Restaurant ook voor niet-hotelgasten

“Het buffetrestaurant met buitenterras is groot genoeg voor 350 personen en we voorzien ook een à la carte-formule voor een 50-tal gasten”, vervolgt Van den Kerkhof. “Dat restaurant zal samen met de twee bars ook open zijn voor niet-hotelgasten. Er is in de regio nood aan grote vergaderzalen en ook daarop pikken we in met liefst drie zalen voor 350 mensen. Ondergronds plannen we 42 parkeerplaatsen. De totale oppervlakte van het hotel is 1,2 hectare, het hoogste punt bevindt zich op 16 meter. In totaal investeren we 20 miljoen euro in ons hotel, dat we tegen de zomer van volgend jaar zullen openen. Er zullen vijftig mensen aan de slag kunnen. Daarnaast zijn we bezig met een bestemmingswijziging op de site van onze camping. Binnen drie jaar hopen we daar al een honderdtal vakantiehuisjes te kunnen openen. Dan zullen we op onze site in De Panne 1.250 mensen te slapen kunnen leggen.”

Andere investeringen

“Tot 2023 investeren we in totaal 250 miljoen euro in al onze Plopsa-parken in België, Nederland, Duitsland en Polen. Daarvan gaat er 75 miljoen naar de site in De Panne”, geeft Steve nog mee. “In mei openen we de K3-rollercoaster en deze zomer de Dinosplash. Het klein theater van vroeger zal tegen 2021 het Bumba circus worden, een gloednieuwe indoorzone. Tot slot kijken we in 2022 uit naar een nieuwe achtbaan.”